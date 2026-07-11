पानी ‘मिनी-फ्लड’ लेवल से नीचे, बाढ़ का नहीं खतरा

Hathnikund Barrage News, (आज समाज), यमुनानगर (हरियाणा): हरियाणा के यमुनानगर में स्थित हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 50,640 क्यूसेक दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह 9 बजे जलस्तर 39,539 क्यूसेक था, जो एक घंटे बाद बढ़कर 50,640 क्यूसेक हो गया। इसके बाद सुबह 11 बजे तक घटकर 45,295 क्यूसेक रह गया।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कारण बढ़ा पानी

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदी के कैचमेंट एरिया में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा है। बैराज पर 50,640 क्यूसेक तक पानी मानसून सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा स्तर है। शुक्रवार शाम तक नदी के जलस्तर में गिरावट जारी रही। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नदी का जलस्तर अभी भी ‘मिनी-फ्लड’ लेवल से नीचे है और बाढ़ का कोई तत्काल खतरा नहीं है।

सोम नदी का जलस्तर बढ़ा, किसानों घबराए

शिवालिक पहाड़ियों में भारी बारिश के कारण इस बीच सोम नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। इससे नदी के पास के गांवों के किसानों ने चिंता जताई है, क्योंकि नदी में पानी बढ़ने से उनके धान, गन्ने और चारे की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों ने बताया कि सोम नदी के बाढ़ के पानी के कारण पिछले दो दिन में लगभग 300 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। उनका कहना है कि हर वर्ष सोम नदी का बाढ़ का पानी गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाता है।

यमुनानगर : यमुना नदी में गिरी कार

यमुनानगर जिले की सीमा के पास उत्तर प्रदेश के पोबारी गांव के पास एक अन्य घटना में गुरुवार रात को जमीन के कटाव के कारण एक कार यमुना नदी में गिर गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय निवासी और उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे और अर्थ-मूविंग मशीन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला।

ये भी पढ़ें: Himachal News: प्रदेश में बनेगी 3,500 करोड़ की आपदा-रोधी आधारभूत संरचना : सीएम सुक्खू