Invest in gold or SIP : भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसे गोल्ड से लगाव नहीं होगा। शादी-ब्याह, जन्मदिन, सगाई, पूजा सहित हर शुभ कार्य में लोग गोल्ड खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग शौक के लिए गोल्ड खरीदते हैं, तो कुछ निवेश का जरिया समझकर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गोल्ड में निवेश फायदे का सौदा है या नुकसान का। हम आपको इससे जुड़ी हर बात बताएंगे जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि गोल्ड में निवेश करना है या नहीं।
आंकड़ों पर डालते हैं नजर
साल 2014 में प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 28,000 रुपये थी। साल 2019 में प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत बढ़कर 35,000 रुपये हो गई। वहीं, साल 2024 में प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत और बढ़कर 75,000 रुपये पर पहुंच गई। इस तरह हम देखें तो बीते 10 साल में गोल्ड की कीमत में तीन गुने की वृद्धि हुई है।
SIP से करते हैं तुलना
अगर आपने साल 2014 में किसी ऐसे SIP फंड में 28,000 रुपये निवेश किया होता, जिसका 12% का सालाना रिटर्न देने का रिकॉर्ड रहा हो, तो आपकी निवेश की रकम लगभग 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती।
फाइनल डिसीजन
इस तरह हम देखते हैं कि गोल्ड में निवेश की तुलना में SIP में निवेश करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता। यह अलग बात है कि एसआईपी में निवेश मार्केट के जोखिमों के अधीन है, लेकिन निवेश तो निवेश होता है और इसका मकसद ही होता है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करना। फिर हम गोल्ड के बजाय SIP में ही निवेश क्यों न करें।
गोल्ड में निवेश के फायदे
- कहा जाता है कि गोल्ड बुरे वक्त में बहुत काम आता है। यह सही बात है कि समय प्रतिकूल होने पर आप इसे कैश में बदल सकते हैं।
- महंगाई का गोल्ड में निवेश पर कोई असर नहीं पड़ता है।
- गोल्ड में निवेश से पोर्टफोलियो में स्टैबिलिटी आती है।
- मुसीबत में सबसे पहले गोल्ड ही काम आता है।
गोल्ड में निवेश के नुकसान
- घर से फिजिकल गोल्ड चोरी होने का डर रहता है।
- अगर आप गोल्ड को बाजार में बेचने जाते हैं, तो मेकिंग चार्ज में लगने वाले 10%-20% की रकम का नुकसान हो जाता है।
- अगर आप गोल्ड को बैंक लॉकर में रखते हैं, तो आपको इसका किराया देना पड़ता है।
गोल्ड घर में रखा रहता है और इस पर आपको कोई इनकम नहीं होती है।
स्मार्ट फॉर्मूला
गोल्ड में निवेश जरूर करें, लेकिन अपने निवेश पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी 10%-15% के बीच रखें. बाकी का आप SIP या PPF में निवेश कर सकते हैं। इससे आपके निवेश पोर्टफोलियो में डायवर्सिटी आएगी और इससे आप हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम होंगे।