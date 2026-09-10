Himachal Gold Silver Rate Today: आज 10 सितंबर को सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा अपडेट, खरीदारी से पहले देखें भाव

Himachal Pradesh Gold Silver 10 September 2026: आज 10 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में कीमती धातुओं की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में चांदी का भाव करीब ₹255 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,550, जबकि 1 किलोग्राम चांदी करीब ₹2,55,000 में मिल रही है.
चांदी की कीमत कितनी है?
हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का अनुमानित भाव इस प्रकार है:
– 1 ग्राम: ₹255
– 10 ग्राम: ₹2,550
– 1 किलोग्राम: ₹2,55,000
चांदी की कीमतों में स्थानीय बाजार, खरीद की मात्रा और कारोबारी परिस्थितियों के आधार पर मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.
हिमाचल प्रदेश में सोने का आज का भाव
सोने की बात करें तो 10 सितंबर को 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में अंतर बना हुआ है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,205 से ₹14,485 प्रति ग्राम के बीच है. वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,942 से ₹15,495 प्रति ग्राम बताई जा रही है.
22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने में अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोने को अधिक शुद्धता वाला माना जाता है. इसलिए दोनों के दामों में स्वाभाविक अंतर रहता है.
खरीदारी से पहले क्या देखें?
सोना या चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को अंतिम भुगतान से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय की दर की पुष्टि करनी चाहिए. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद आभूषण की कुल कीमत बाजार भाव से अलग हो सकती है.