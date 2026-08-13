Himachal Gold Silver Price Today: सोने-चांदी के दाम में बड़ा बदलाव! खरीदारी से पहले जान लें हिमाचल में आज का भाव

Himachal Mein Aaj Sone Chandi Ka Rate 13 August 2026: आज अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आइए जानते हैं आज के ताजा भाव.

Himachal Gold Silver Price Today 13 August 2026: हिमाचल प्रदेश में आज, 13 अगस्त 2026, सोने और चांदी की कीमतों में बाजार के अनुसार मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,42,950 से ₹1,43,200 प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,50,360 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹2.37 लाख से ₹2.38 लाख प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है.

22 कैरेट सोने का भाव (Himachal 22K Gold Price Today)

आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज हिमाचल प्रदेश में लगभग ₹1,43,200 प्रति 10 ग्राम है. प्रति ग्राम के हिसाब से इसकी दर करीब ₹14,295 बैठती है. खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का ताजा रेट जरूर जांच लेना चाहिए.

24 कैरेट सोना कितना महंगा है? (Himachal 24K Gold Price Today)

24 कैरेट को शुद्ध सोने की उच्चतम श्रेणियों में माना जाता है. 13 अगस्त 2026 को इसका भाव लगभग ₹1,50,360 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर निवेश के लिए किया जाता है, जबकि आभूषणों में मजबूती के लिए अन्य धातुओं को मिलाया जाता है.

चांदी की कीमत में भी तेजी (Himachal Silver Price Today)

सोने के साथ-साथ चांदी के भाव पर भी बाजार की नजर बनी हुई है. हिमाचल प्रदेश में आज चांदी की कीमत लगभग ₹2,37,760 से ₹2,38,550 प्रति किलोग्राम के बीच बताई जा रही है. वहीं, 10 ग्राम चांदी की दर अलग-अलग स्रोतों और बाजारों के अनुसार करीब ₹2,029 से ₹2,380 के बीच हो सकती है.

शहर के अनुसार बदल सकते हैं दाम

हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की अंतिम कीमत हर शहर में एक जैसी होना जरूरी नहीं है. शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर समेत अन्य शहरों में स्थानीय कर, GST, ज्वेलर के शुल्क और आभूषणों की मेकिंग चार्ज के कारण वास्तविक खरीद कीमत में अंतर आ सकता है.

नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक बाजार भाव हैं. आभूषण खरीदते समय लागू GST, मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क शुल्क और स्थानीय ज्वेलर के अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं.