Himachal Weather: आज हिमाचल में जमकर बरसेंगे बादल, पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा

13 अगस्त, गुरुवार को मौसम विभाग की तरफ से लगाए गए पूर्वानुमान में राज्य के कई भागों में अगले सात दिन में जमकर बादल के बरसने की उम्मीद है. पांच जिलों में दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

नई दिल्ली. मानसून की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को अभी कुछ दिन और भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा. 13 अगस्त, गुरुवार को मौसम विभाग की तरफ से लगाए गए पूर्वानुमान में राज्य के कई भागों में अगले सात दिन में जमकर बादल के बरसने की उम्मीद है. पांच जिलों में दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार शाम को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान में स्थानीय लोगों को सावधान रहे की चेतावनी दी गई है. बारिश के साथ ही कई जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है. राज्य के कुछ पहाड़ी इलाकों में बिजली कड़कने की आशंका जताई गई है.

मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले कुछ दिन लोगों को बेहद सावधान रहने की चेतावनी दी है. बताया जा रहा है कि मध्य पहाड़ियों और उनसे सटे निचले पहाड़ी इलाकों या मैदानी इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी. कांगड़ा, सिरमौर, मंडी जिले के कुछ इलाकों में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है. ऊना, कांगड़ा, सिरमौर व मंडी जिले में कुछ जगहों पर भारी मात्रा में बादल के बरसने का पूर्वानुमान है. गुरुवार, 13 अगस्त के लिए कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू और मंडी ऑरेंज अलर्ट है. जोरदार बारिश की मार झेलने वालों में बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला, सोलन व किन्नौर के कई जिले हो सकते हैं. सभी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है.

धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटे में हिमाचल के कई इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश ने हालात मुश्किल किए हैं. धर्मशाला में 79 मिमी बारिश हुई जबकि जोगिंद्रनगर में 76 मिमी और मंडी में 63.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं कंडाघाट-सोलन में 63.2 मिमी, जटौन बैराज में 62 मिमी, मंडी AWS में 61.4 मिमी, शिमला में 54.6 मिमी, मनाली में 47 मिमी और कुफरी में 40 मिमी बारिश दर्ज हुई. पालमपुर में 37 मिमी, सराहन में 40.7 मिमी, मशोबरा में 34 मिमी, नाहन में 28.6 मिमी, कसौली में 28 मिमी और बजौरा में 28 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

मानसून में 143 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कई इलाकों में तबाही भी मचाई है. बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं से जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 जून से 7 अगस्त तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे है. यहां रह रहे लोगों से हटकर बात करें तो 197 पालतू पशुओं की भी मौत हो चुकी है. लगातार कई दिनों में बारिश के होने की वजह से अब तक राज्य सरकार को तकरीबन 834.67 करोड़ रुपये नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बारिश और भूस्खलन से हिमाचल के कई इलाकों में क्षति पहुंची है. 22 पक्के और 41 कच्चे मकान इसकी चपेट में आने की वजह से ढह गए. इतना ही नहीं जानकारी के मुताबिक 242 कच्चे-पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है. बारिश ने 203 गोशालाएं को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है.