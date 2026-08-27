Haryana Punjab Gold Silver Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जानें हरियाणा-पंजाब का आज का भाव

Haryana Punjab Gold Silver 27 August 2026 Price Today: आज 27 अगस्त 2026 को पंजाब के स्थानीय बाजारों में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. उपलब्ध बाजार अपडेट के अनुसार, पंजाब में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,58,660 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,51,100 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है.
गहनों और निवेश के लिए सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए कैरेट के हिसाब से कीमत में अंतर समझना जरूरी है. 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है.
पंजाब में सोने के मेन भाव
24 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹15,866
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,58,660
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,51,100
पंजाब में चांदी का ताजा रेट
पंजाब में चांदी की कीमत भी मजबूत बनी हुई है. 27 अगस्त को चांदी का भाव करीब ₹265 प्रति ग्राम बताया जा रहा है. इस हिसाब से 1 किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,65,000 बैठती है.
चांदी (1 ग्राम): ₹265
चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,65,000
हरियाणा में सोने के भाव
हरियाणा में गोल्ड का भाव
हरियाणा में भी 27 अगस्त 2026 को सोने की कीमत पंजाब के लगभग समान स्तर पर है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,58,660 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,51,100 प्रति 10 ग्राम के आसपास है.
24 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹15,866
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,58,660
22 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹15,110
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,51,100
हरियाणा में चांदी का भाव
हरियाणा में चांदी की कीमत शहर के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है. मौजूदा क्षेत्रीय रुझानों के मुताबिक, चांदी करीब ₹265 से ₹270 प्रति ग्राम के दायरे में है. वहीं, 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,65,000 से ₹2,76,900 तक रह सकता है.