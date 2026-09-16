Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने से पहले देख लें आज का भाव, हिमाचल में 24K Gold पहुंचा इतने रुपये

Himachal Pradesh Gold Silver Price 16 September 2026: आज 16 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी के भाव जानने के लिए यहां पढ़ें.

Himachal Pradesh Gold Silver Price 16 September 2026: हिमाचल प्रदेश में 16 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. क्षेत्रीय खुदरा बाजारों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,46,530 से ₹1,50,508 प्रति 10 ग्राम के बीच है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,865 से ₹1,39,550 प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई है. स्थानीय बाजार और शहर के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

24 कैरेट सोने का आज का भाव

हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत शुद्धता के लिहाज से सबसे अधिक है. 16 सितंबर को अलग-अलग क्षेत्रीय लिस्टिंग में इसका भाव ₹1,46,530 से ₹1,50,508 प्रति 10 ग्राम के बीच बताया गया है.

24 कैरेट सोना आमतौर पर निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजार, रुपये की विनिमय दर और स्थानीय मांग जैसे कारकों का असर पड़ सकता है.

22 कैरेट गोल्ड रेट

आभूषणों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव आज हिमाचल प्रदेश में लगभग ₹1,37,865 से ₹1,39,550 प्रति 10 ग्राम है. ज्वेलरी खरीदते समय इस बेस रेट के अलावा मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स भी जुड़ सकते हैं.

अलग-अलग शहरों में स्थानीय बाजार की स्थिति के कारण वास्तविक बिक्री कीमत कुछ अलग हो सकती है.

हिमाचल में चांदी कितने की है?

चांदी की बात करें तो 16 सितंबर 2026 को इसका भाव करीब ₹2,61,900 प्रति किलोग्राम है. वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,619 बैठती है.

चांदी के भाव में भी स्थानीय बुलियन बाजार और मांग के अनुसार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

खरीदारी से पहले रेट जरूर जांचें

सोना-चांदी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से उसी समय का रेट, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क की पुष्टि करना जरूरी है.