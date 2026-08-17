Haryana Gold-Silver Price Today: हरियाणा में सोने-चांदी के दाम ने मचाई हलचल, जानें आज का दाम

Haryana Gold-Silver Price Today 17 August 2026: हरियाणा में सोमवार, 17 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है. राज्य के स्थानीय बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. उपलब्ध बाजार आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,67,000 रुपये दर्ज की गई है.
राष्ट्रीय स्तर पर भी बुलियन मार्केट में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है. Upstox जैसी वित्तीय खबरों में सोने और चांदी की बाजार गतिविधियों में मजबूती की जानकारी सामने आई है.
हरियाणा में आज सोने का भाव (Haryana Gold-Silver Price Today 17 August 2026)
17 अगस्त को हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव स्थानीय बाजार के अनुसार लगभग 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर बताया जा रहा है.
सोने की कीमतों में अंतर स्थानीय सर्राफा बाजार, शुद्धता, टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण हो सकता है. इसलिए आभूषण खरीदने से पहले संबंधित स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना जरूरी है.
चांदी के दाम भी मजबूत (Haryana Silver Price Today 17 August 2026)
हरियाणा में चांदी की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,67,000 रुपये दर्ज किया गया है. वजन के हिसाब से देखें तो 100 ग्राम चांदी 26,700 रुपये, 10 ग्राम 2,670 रुपये और 1 ग्राम चांदी 267 रुपये के करीब है
आज के मेन भाव एक नजर में
24 कैरेट सोना: ₹1,55,280 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: लगभग ₹1,42,000 से ऊपर प्रति 10 ग्राम
1 किलो चांदी: ₹2,67,000
100 ग्राम चांदी: ₹26,700
10 ग्राम चांदी: ₹2,670
1 ग्राम चांदी: ₹267
नोट: सोने-चांदी के स्थानीय भाव दिनभर बाजार की गतिविधियों के अनुसार बदल सकते हैं. आभूषणों की खरीदारी में मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं.