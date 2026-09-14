Gold-Silver Price Today: हिमाचल में सोना-चांदी खरीदने से पहले जरूर देखें ये भाव

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 14 September 2026: 14 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,50,280 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,62,000 प्रति किलोग्राम पर है. जिलों में दरें लगभग समान हैं.

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 14 September: हिमाचल प्रदेश में सोमवार, 14 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में बेंचमार्क चांदी का भाव ₹2,62,000 प्रति किलोग्राम यानी ₹2,620 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,50,280 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

हिमाचल में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव

14 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,50,278 से ₹1,50,281 प्रति 10 ग्राम के बीच है. दूसरी ओर, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,37,655 से ₹1,37,658 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

राज्य के अलग-अलग जिलों में सोने की बुनियादी दरें लगभग समान बनी हुई हैं. हालांकि, स्थानीय ज्वेलर्स द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क, मेकिंग चार्ज और अन्य लागतों के कारण ग्राहकों को मिलने वाली अंतिम कीमत में मामूली अंतर हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव

चांदी की कीमतों की बात करें तो 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में 1 ग्राम चांदी ₹262 पर है. इसके हिसाब से 10 ग्राम की कीमत ₹2,620, 100 ग्राम की कीमत ₹26,200 और 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,62,000 है.

शिमला, सिरमौर, चंबा और मंडी में भाव

शिमला, सिरमौर, चंबा और मंडी समेत हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जिलों में सोने-चांदी की बुनियादी दरों में बड़ा अंतर नहीं है. स्थानीय स्तर पर ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अंतिम बिल को प्रभावित कर सकते हैं.

आज की मेन दरें

– 24K सोना: ₹1,50,278–₹1,50,281 प्रति 10 ग्राम

– 22K सोना: ₹1,37,655–₹1,37,658 प्रति 10 ग्राम

– चांदी: ₹262 प्रति ग्राम

– चांदी: ₹2,620 प्रति 10 ग्राम

– चांदी: ₹26,200 प्रति 100 ग्राम

– चांदी: ₹2,62,000 प्रति किलोग्राम