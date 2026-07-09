IND vs ENG 4th T20I: टीम इंडिया के लिए आर-पार की जंग, इंग्लैंड के खिलाफ जीत ही आखिरी सहारा

द्वारा
Mohit Saini
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IND vs ENG 4th T20I: टीम इंडिया के लिए आर-पार की जंग, इंग्लैंड के खिलाफ जीत ही आखिरी सहारा
IND vs ENG 4th T20I: इंग्लैंड के खिलाफ़ चौथे T20I मैच में भारत के लिए जीतना ज़रूरी है, क्योंकि एक और हार से मेज़बान टीम सीरीज़ जीत जाएगी

IND vs ENG 4th T20I : गुरुवार को ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत सीरीज़ में बने रहने के लिए संघर्ष करेगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, मेहमान टीम सीरीज़ में पिछड़ने के बाद भारी दबाव में है और आयरलैंड से हालिया हार के बाद अब लगातार T20 सीरीज़ हारने का खतरा भी मंडरा रहा है। चौथे मैच में हार न केवल इंग्लैंड को सीरीज़ जिता देगी, बल्कि मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर भारत की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर देगी।

इंग्लैंड का पलड़ा भारी

इंग्लैंड अभी पांच मैचों की सीरीज़ में 2-0 से आगे है, जिसका मतलब है कि वे अब यह मुकाबला नहीं हार सकते। हालांकि, भारत के पास अभी भी बाकी दो मैच जीतकर सीरीज़ बराबर करने का मौका है, जिससे गुरुवार का मुकाबला एक तरह से नॉकआउट मैच बन गया है।

सिलेक्शन पर सबकी नज़रें

मैच से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट को सिलेक्शन से जुड़े कुछ अहम फैसले लेने हैं, जिसमें संजू सैमसन की जगह सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज को दूसरे और तीसरे T20I से बाहर रखा गया था क्योंकि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया था।

हालांकि युवा बल्लेबाज ने अच्छी क्षमता दिखाई है, लेकिन वे अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। भारत को वापसी की सख्त ज़रूरत है, ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया है कि सैमसन प्लेइंग XI में वापसी कर सकते हैं।

कप्तान और टीम मैनेजमेंट पर दबाव

भारत के निराशाजनक प्रदर्शन की ज़िम्मेदारी अकेले कप्तान श्रेयस अय्यर पर नहीं है, जो टीम की कमान संभालने के बाद से अपनी पहली जीत की तलाश में हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

टीम सिलेक्शन और मैच की रणनीति को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच, भारत एक और सीरीज़ हार से बचना चाहेगा और मुकाबले के आखिरी चरण से पहले अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करना चाहेगा।

भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे और वाशिंगटन सुंदर। इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल सॉल्ट, जोस बटलर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टोंग, जॉर्डन कॉक्स, सोनी बेकर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, रेहान अहमद और जेम्स कोल्स।

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