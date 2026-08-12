Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोने के भाव ने मारी छलांग, जानें आज के ताजा रेट

Haryana Gold Silver Price Today 12 August 2026: अगर आज आप हरियाणा में सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं आज के ताजा भाव

Haryana Gold Silver Price Today 12 August 2026: आज 12 अगस्त को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. लगातार बदलते बाजार के बीच हरियाणा में भी आज सोने के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. अगर आप सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है.

हरियाणा में आज सोने का भाव (Haryana Gold Price Today 12 August 2026)

हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,50,360 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,43,200 प्रति 10 ग्राम के भाव पर है. यानी शुद्धता के हिसाब से दोनों कैटेगरी में सोने की कीमत अलग बनी हुई है.

24 कैरेट और 22 कैरेट में कितना अंतर?

आज के रेट के मुताबिक 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में करीब ₹7,160 प्रति 10 ग्राम का अंतर है. 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में ज्यादा किया जाता है.

हरियाणा में चांदी भी महंगी (Haryana Silver Price Today 12 August 2026)

सोने के साथ-साथ चांदी के दाम भी मजबूत बने हुए हैं. हरियाणा में आज चांदी ₹2,66,900 प्रति किलोग्राम के भाव पर है. चांदी की कीमतों में भी बाजार की चाल के साथ लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना-चांदी मजबूत

इंटरनेशनल मार्केट में भी आज दोनों कीमती धातुओं में तेजी रही। सुबह करीब 9 बजे Comex पर सोना 0.59% बढ़कर 4,467.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं चांदी 1.17% की बढ़त के साथ 65.695 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करती दिखी.

MCX पर भी दिखी तेजी

भारत के वायदा बाजार यानी MCX में भी सोने और चांदी में तेजी नजर आई। सोना करीब ₹1.56 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी का भाव करीब ₹2.37 लाख प्रति किलोग्राम रहा. हालांकि, स्थानीय बाजार में ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.