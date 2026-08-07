Gold-Silver Price Today 7 August 2026 | Aaj Ka Sona Chandi Ka Daam: आज 7 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. आइए जानते हैं कितने में है सोना-चांदी.

Gold-Silver Price Today 7 August 2026 | Aaj Ka Sona Chandi Ka Daam: सोने और चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी इनमें गिरावट आ जाती है. ऐसे में निवेश करने वाले लोगों के साथ-साथ ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों की नजर भी रोजाना के भाव पर बनी रहती है. शुक्रवार, 7 अगस्त को भी सोने और चांदी की कीमतों में नया अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, एमसीएक्स और घरेलू बाजार में आज दोनों की कीमतें किस स्तर पर कारोबार कर रही हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिली. कॉमेक्स (Comex) पर सुबह करीब 9 बजे सोने का भाव 0.34% बढ़कर 4,314.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत 1.33% की तेजी के साथ 62.425 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती नजर आई.

MCX पर सोना-चांदी के ताजा भाव

घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स (MCX) में भी दोनों कीमती धातुओं में तेजी दर्ज की गई. सोना लगभग 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा. वहीं चांदी की कीमत बढ़कर करीब 2.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई.

खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 344 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और इसका भाव 1,49,202 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं सुबह करीब 9 बजे चांदी 1,942 रुपये की तेजी के साथ 2,27,778 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी.

आज के लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट

आज 7 अगस्त को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,49,470 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. 22 कैरेट सोना लगभग 1,37,675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,12,825 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. दूसरी ओर, चांदी का भाव बढ़कर लगभग 2,28,400 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया.