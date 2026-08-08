Tata Motors इस अगस्त को अपने EV खरीदारों को कई तरह के बेनिफिट दे रहा है। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर मिलने वाले फायदों में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, साथ ही स्क्रैपेज और लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल हैं।

Tata motors August offers 2026: Tata Motors इस अगस्त को अपने EV खरीदारों को कई तरह के बेनिफिट दे रहा है। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर मिलने वाले फायदों में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, साथ ही स्क्रैपेज और लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल हैं। Tata के अगस्त 2026 के डिस्काउंट में Tigor EV और Sierra EV शामिल नहीं हैं, जबकि Nexon EV पर इस महीने सबसे कम फायदे मिल रहे हैं। ये ऑफर 31 अगस्त, 2026 तक मिलेंगे।

Curvv EV पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट, Nexon EV पर सबसे कम।

Curvv EV पर 3.35 लाख रुपये तक का बेनिफिट, Harrier EV पर 2.75 लाख रुपये का बेनिफिट।

कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर लॉयल्टी बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं।

Tata Curvv EV

3.35 लाख रुपये तक का बेनिफिट

टाटा मोटर्स Curvv EV के चुनिंदा वैरिएंट्स पर 30,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट या 35,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव दे रही है। Tata के वैसे मौजूदा ग्राहक जो नई Curvv X सीरीज चुनते हैं और ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) या EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) मॉडल से स्विच करते हैं, उन्हें 30,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर, Curvv EV X वैरिएंट्स के ग्राहक 65,000 रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

Tata Curvv EV के नॉन-X वेरियंट को खरीदने वाले ग्राहक ज्यादा से ज्यादा 3.35 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। यह 3 लाख रुपये के कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपये के स्क्रैपेज इंसेंटिव की वजह से मुमकिन हो पाया है। इन एक्सचेंज/स्क्रैपेज स्कीम के अलावा, Curvv EV Creative वेरियंट खरीदने वालों को 2.50 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कुल डिस्काउंट 2.85 लाख रुपये हो जाएगा।

Tata Harrier EV

2.75 लाख रुपये तक का फायदा

Harrier EV के Adventure, Fearless+ या Empowered वेरियंट लेने वाले खरीदारों को 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 75,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा। मौजूदा Tata ICE मॉडल से नई Tata EV पर स्विच करने वालों के लिए 50,000 रुपये का लॉयल्टी फायदा है, जबकि मौजूदा Tata EV मालिक के नए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल पर जाने पर 1 लाख रुपये का ऑफर दिया जा रहा है।

टाटा इस अगस्त में ग्राहकों के लिए ‘फ्रीडम ऑफर’ भी दे रहा है। इसके तहत Harrier EV Adventure की कीमत में 75,000 रुपये और Harrier EV के Fearless+ और Empowered की कीमत में 1 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है। कुल मिलाकर, पहला मॉडल इस अगस्त में 2.50 लाख रुपये तक के फायदों के साथ उपलब्ध है, जबकि बाकी दो मॉडल्स पर 2.75 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

Tata Punch EV

1.45 लाख रुपये तक का फायदा

इस अगस्त में Punch EV के मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और स्मार्ट वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा, मीडियम रेंज पर 90,000 रुपये और लॉन्ग रेंज पर 1.10 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट है। कुल मिलाकर Punch EV मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज पर क्रमशः 1.25 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है। वहीं, स्मार्ट वेरियंट पर 60,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कुल डिस्काउंट 95,000 रुपये तक हो जाता है।

Tata Tiago EV

1.45 लाख रुपये तक का फायदा

Punch EV की तरह, Tata Tiago EV पर भी अगस्त 2026 में 1.45 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। हालांकि, यह ऑफर पुराने मॉडल के LR (लॉन्ग रेंज) XT वैरिएंट पर ही लागू है, जिसमें 70,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपये का ‘फ्रीडम ऑफर’ शामिल है। ग्राहक 20,000 रुपये का एक्सचेंज फायदा या 25,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस भी पा सकते हैं।

एक्सचेंज/स्क्रैपेज बेनिफिट Tiago EV के MR (मीडियम रेंज) और LR (लॉन्ग रेंज) वैरिएंट्स के कुछ खास वेरियंट पर भी मिल रहे हैं। MR वेरिएंट पर कुल फायदा 65,000 रुपये का है, जबकि LR वेरिएंट पर यह 1.25 लाख रुपये है।