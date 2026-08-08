Haryana Weather Update: हरियाणा में बारिश का कहर, रोहतक में पानी में डूबने से बच्चे की मौत, भिवानी में जलभराव

रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद में हालात बिगड़े, पूर्व सीएम हुड्डा की कोठी के आगे दुकानों के छज्जे गिरे
Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में बारिश का कहर जारी है। रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। रोहतक में खाली प्लाट में भरे बारिश के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं डी-पार्क एरिया में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के सामने कई दुकानों के छज्जे गिर गए। पूर्व मंत्री सुभाष बतरा के घर के पास वाली गली में भी पानी भर गया। फरीदाबाद ग्रीन फील्ड इलाके में खाली पड़े प्लॉट में पानी जमा होने के कारण दीवार टूट गई।
गुरुग्राम के धनवापुर रोड पर जलभराव हो गया। इसमें युवकों की बाइक बंद पड़ गई। इसके बाद युवक बाइक को कंधे पर उठाकर ले गए। झज्जर में रातभर हुई भारी बारिश में रेवाड़ी रोड स्थित जलघर की मुख्य दीवार टूट गई। बरसाती पानी जलघर परिसर में घुस गया। हिसार के पीएलए एरिया में भी सड़कों पर जलभराव है।
भाई-बहनों के साथ खेलने के लिए पड़ोस में गया था संतोष
रोहतक की राजीव कॉलोनी में एक 8 साल के बच्चे की प्लाट में भरे बरसात के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक संतोष अपने भाई-बहनों के साथ खेलने के लिए पड़ोस में गया था, जहां प्लाट में बरसात का पानी भरा हुआ था। बच्चे खेलते हुए पानी के अंदर चले गए, जहां संतोष डूब गया। मृतक बच्चे की पहचान संतोष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और परिवार के साथ रोहतक में मजदूरी करने आया था।
फतेहाबाद में मकान गिरने से मलबे में दबे मां-बेटा
फतेहाबाद जिले के गांव दहमन में बारिश की वजह से ग्रामीण जिले सिंह के मकान की कच्ची छत गिर गई। इससे जिले सिंह की पत्नी कमला और बेटा रामदिया दोनों मकान के अंदर ही दब गए। ग्रामीणों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
हिसार में आसमानी मकान पर आसमानी बिजली गिरी
हिसार जिले के गांव बुड्ढाखेड़ा में प्यारेलाल डूडी के मकान के चौबारे पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से तेज धमाका हुआ और चौबारे में लगी बिजली की फिटिंग, वायरिंग व स्विच जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों और छत से कई जगह सीमेंट भी उखड़कर नीचे गिर गया।
गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी
गुरुग्राम प्रशासन ने एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन ने 8 अगस्त को भी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को कर्मचारियों को घर से काम करने की एडवाइजरी दी है।
पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग (आईएमडी) चंडीगढ़ केंद्र की ओर से आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दस जिलों गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत और पानीपत में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, कैथल, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में आॅरेंज यानी मध्यम बारिश और पंचकुला में यलो अलर्ट यानी हल्की बारिश हो सकती है।
21 घंटे तक लगातार रुक-रुककर हुई बारिश
भिवानी में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश शुक्रवार-शनिवार को हुई। मानसून की झड़ी लगने के बाद लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं शहर के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जिलेभर में बरसात का सिलसिला शुरू हुआ था। जो शनिवार सुबह करीब 9 बजे तक करीब 21 घंटे तक लगातार रुक-रुककर बारिश होती रही।
11 अगस्त तक बारिश की संभावना
इस दौरान इस सीजन की सबसे ज्यादा व सबसे लंबे टाइम तक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश भिवानी खंड में 80 एमएम दर्ज की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी पूवार्नुमान के अनुसार भिवानी जिले में शनिवार 8 अगस्त को 25-50 प्रतिशत तक बरसात की संभावना है। वहीं 9 व 10 अगस्त को 0-25 प्रतिशत तक बरसात की संभावना जताई गई है। इसके बाद 11 अगस्त को फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण 25-50 प्रतिशत तक बरसात की संभावना है।
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