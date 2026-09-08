दीपिका पादुकोण की मैटरनिटी फोटोशूट ने इंटरनेट पर मचाई तबाही, बेटी दुआ की क्यूटनेस, पापा रणवीर सिंह का गजब

दीपिका पादुकोण की पति रणवीर सिंह और बेटी दुआ के साथ की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है. दीपिका ने अपनी कुछ बेहद खास तस्वीरें फैंस के लिए शेयर की हैं.

नई दिल्ली. बॉलीवुड के पावर कपल एक बार फिर से माता पिता बनने जा रहे हैं. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर फैमिली फोटो शेयर की है. यह फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई वायरल हो गई. यह तस्वीर इसलिए भी लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि इसमें उनकी बेटी दुआ नजर आई.

दीपिका पादुकोण की पति रणवीर सिंह और बेटी दुआ के साथ की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है. दीपिका ने अपनी कुछ बेहद खास तस्वीरें फैंस के लिए शेयर की हैं. उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया. जैसे ही उन्होंने इस सोशल मीडिया पर पोस्ट किया देखते ही देखते इसे लाइक करने वालों की संख्या मिलियन में पहुंच गई. महज 1 घंटे के अंदर ही ये आंकड़ा ढाई मिलियन पार कर गया. यह तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार उनके साथ उनकी बेटी दुआ भी नजर आ रही हैं. इसने इस खास मैटरनिटी फोटोशूट और भी यादगार बन गया है.

रणवीर और दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीर पोस्ट की है वो ब्लैक एंड व्हाइट है. दोनों ने मैटरनिटी फोटोशूट की एक सीरीज पोस्ट की है. इस सीरीज में 6 तस्वीर नजर आ रही है. इन तस्वीरों में दीपिका अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. पापा रणवीर भी बेटी दुआ के साथ इस खूबसूरत पल का मजा उठाते नजर आ रहे हैं. इस हैप्पी फैमली के भावुक पल कैमरे में कैद हुए हैं.

एक तस्वीर में रणवीर और दीपिका अपनी बेटी दुआ को प्यार से गले लगाए दिखाई दे रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों अपनी बेटी को अपने बीच खड़ा देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं. एक अन्य तस्वीर में रणवीर बेटी दुआ के साथ पिता-बेटी का प्यारा पल साझा करते दिख रहे हैं. दीपिका एक फ्रेम में अपने बेबी बंप को सहलाती नजर आती हैं.