खुदाई करने गए मजदूरों को मिले 98 करोड़ के सोने की ईंटें, मजदूर ने कहा- सोच से कहीं ज्यादा मिला

बेल्जियम में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्करों को सोने की ईंटों और दुर्लभ सिक्कों का एक बड़ा जखीरा मिला। 'द गार्डियन' की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रसेल्स से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे में जमीन के नीचे पाइप बदलने के दौरान यह खजाना मिला,

बेल्जियम में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्करों को सोने की ईंटों और दुर्लभ सिक्कों का एक बड़ा जखीरा मिला। ‘द गार्डियन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रसेल्स से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे में जमीन के नीचे पाइप बदलने के दौरान यह खजाना मिला, जिसकी कीमत लगभग 9 मिलियन यूरो (करीब 98 करोड़ रुपये) आंकी गई है।

खुदाई के दौरान दिखा

खुदाई का काम करने वाले 18 साल के वर्कर कोबे ने कहा, ”हमने अचानक वहां कुछ पड़ा हुआ देखा। पहले तो मुझे लगा कि ये एक यूरो के सिक्के हैं। फिर हमने सोने की एक ईंट देखी। पता चला कि यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा था।” रिपोर्ट के अनुसार, 18 साल का यह छात्र साइट पर अपने साथियों के साथ काम कर रहा था।

दीवारों के पीछे बैग में छिपाया था

इस खजाने में सोने के सिक्के, सोने के टुकड़े और नंबर वाले सोने की छड़ें शामिल थीं। इसे एक शानदार विला के नीचे बने तहखाने की दीवार में ईंटों से बंद करके एक बैग में छिपाया गया था। यह विला 19वीं सदी के आखिर में शराब बनाने वाली कंपनी के मालिक थियोफिलस वैन एश के लिए बनाया गया था। कोबे ने कहा, ”मंगलवार की सुबह आम तौर पर ऐसी चीज की उम्मीद नहीं होती।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि इस खजाने को जान-बूझकर छिपाया गया था।

सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया

जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने तुरंत उस जगह को सुरक्षित किया और खजाने को ब्रुसेल्स की एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अधिकारी अब इसके कानूनी मालिक का पता लगाने की कोशिश में लगे हैं।

पहले थी शराब की फैक्ट्री

इस जगह पर शराब बनाने का काम 1899 में शुरू हुआ और 1970 में बंद हो गया। इस प्रॉपर्टी के लोहे के गेट पर अभी भी “VA” लिखा हुआ है। अब सामाजिक कल्याण संस्था CAW Oost-Vlaanderen इसका पूरी तरह से नवीनीकरण कर रही है, ताकि यहां नए ऑफिस और घर बनाए जा सकें।