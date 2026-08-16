Ananya Raj Death: अनन्या राज का हुआ निधन, 1 महीने बाद परिवार ने किया खुलासा, जानें मौत का कारण?

Ananya Raj Death: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या राज के निधन की खबर से फैंस सदमे में हैं. परिवार ने करीब एक महीने बाद जानकारी शेयर की. अनन्या ने ‘7 ऑवर्स टू गो’ समेत कई फिल्मों में काम किया था.

Ananya Raj Death: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या राज के निधन की जानकारी सामने आने के बाद उनके फैंस और चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि परिवार ने एक्ट्रेस के निधन की खबर करीब एक महीने बाद सोशल मीडिया के जरिए शेयर की. अनन्या के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर परिवार की ओर से एक भावुक पोस्ट शेयर की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया.

परिवार ने बताया कब हुआ अनन्या का निधन

परिवार द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, अनन्या राज ने 15 जुलाई की सुबह अंतिम सांस ली थी. बताया गया कि एक्ट्रेस का निधन नींद में ही शांतिपूर्वक हुआ. पोस्ट में ये भी बताया गया कि अनन्या पिछले एक साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रही थीं.

मुश्किल हालात में योद्धा की तरह लड़ीं

परिवार ने भावुक पोस्ट में बताया कि अनन्या ने अपनी परेशानियों से उबरने के लिए एक योद्धा की तरह संघर्ष किया. उनके मुताबिक, एक्ट्रेस मजबूत इच्छाशक्ति वाली थीं और उन्होंने अपनी जिंदगी को रानी की तरह जिया. परिवार ने कहा कि उन्हें अनन्या की बेहद कमी महसूस होगी और फैंस से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की.

परिवार ने मांगी निजता

अनन्या के परिवार ने इस कठिन समय में लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की गुजारिश की है. परिवार ने कहा कि वे इस दुख की घड़ी में शांति और प्राइवेसी चाहते हैं. पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई.

इन फिल्मों में काम कर चुकी थीं अनन्या

अनन्या राज ने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में एक्टिंग की थी. वो ‘7 ऑवर्स टू गो’, ‘द फाइनल एग्जिट’ और ‘घोस्ट’ जैसी फिल्मों में नजर आई थीं. हालांकि, बीते कुछ समय से वो फिल्मी दुनिया से दूर थीं और सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता काफी कम हो गई थी.