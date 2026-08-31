Nepal Flood: नेपाल में मौतों का आंकड़ा 900 पार, हजारों लोग अब भी लापता, भारत के सैकड़ों लोगों की तलाश जारी

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Amit Upadhyay
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Nepal Floods Latest Update: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मृतकों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं। अब तक 149 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और करीब 275 भारतीय लापता हैं।
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नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 903 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं।

Nepal Flood Tragedy Update: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। अब तक मृतकों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है, जबकि करीब 5000 लोगों के अब भी लापता होने की खबर है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और सुरक्षाबल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस आपदा ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और मलबे की चपेट में सड़कें, पुल, घर और बिजली परियोजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई जगहों पर पहुंचना अब भी बेहद मुश्किल बना हुआ है। इसी वजह से राहत और बचाव दलों को मलबे के बीच जिंदगी तलाशने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कठिन हालातों में भी नेपाल की सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।

नेपाल में मौतों का आंकड़ा 900 के पार

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में इस प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 900 से अधिक हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं और उनके परिजन राहत एवं पहचान केंद्रों पर अपनों की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। कई इलाकों में मलबे और बाढ़ के पानी के बीच शवों की तलाश जारी है। कुछ स्थानों पर शवों को रखने के लिए अस्थायी मॉर्चरी और अन्य सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। बड़ी संख्या में अज्ञात शव मिलने के बाद उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल, फोटोग्राफी और दफन स्थलों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। भारत और चीन की फोरेंसिक टीमें भी नेपाल की मदद कर रही हैं।

भारतीय नागरिकों की तलाश भी तेज

नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार लगातार नेपाल के साथ समन्वय कर रही है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को 149 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकाले जाने की सूची जारी की। मंत्रालय के मुताबिक 403 भारतीय नागरिक रविवार को चीन की तरफ से सुरक्षित नेपाल पहुंचे, जबकि करीब 500 भारतीय अभी चीन में सुरक्षित बताए गए हैं। इससे पहले 29 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने बताया था कि 275 भारतीय नागरिक और 128 भारतीय मूल के ऐसे लोग, जिनके पास दूसरे देशों की नागरिकता है, अब भी लापता थे। इनमें बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े यात्रियों की बताई गई थी। रविवार के अपडेट में मंत्रालय ने लापता भारतीयों की संख्या में नया आंकड़ा नहीं दिया था।

काठमांडू में पहुंची भारत की फोरेंसिक टीम

भारत ने राहत और बचाव प्रयासों के साथ-साथ मृतकों की पहचान में मदद के लिए भी विशेषज्ञ सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की 19 सदस्यीय विशेष फोरेंसिक टीम ने काठमांडू में काम शुरू कर दिया है। टीम डीएनए नमूनों और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से अज्ञात शवों की पहचान में सहयोग कर रही है। भारत की ओर से नेपाल को राहत सामग्री और विशेषज्ञ सहायता भी भेजी जा रही है। वहीं नेपाल की सेना, पुलिस और अन्य बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रहे हैं।

टनल में फंसे लोगों को बचाने की चुनौती

बाढ़ के बाद सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को बाहर निकालना है। Reuters के मुताबिक कई सुरंगों में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल की सेना भारतीय और चीनी विशेषज्ञों की मदद से मलबा हटाकर सुरंगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर सड़क और पुल बह जाने के कारण भारी मशीनरी पहुंचाना भी चुनौती बना हुआ है। बचाव दल सुरंगों में ऑक्सीजन, कैमरे और अन्य उपकरणों के जरिए अंदर की स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

भोटेकोशी नदी से फिर बढ़ा खतरा

बाढ़ से तबाह इलाकों में खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और मलबे से बने जलाशयों को लेकर भी चिंता बनी हुई है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बाढ़ के बाद पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर प्राकृतिक रूप से पानी जमा होने से नए फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि राहत एवं बचाव दल भी बेहद सावधानी के साथ अभियान आगे बढ़ा रहे हैं।