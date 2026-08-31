Punjab Crime News : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब में निर्याणक जंग जारी, 5 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने पूरे प्रदेश में छापेमारी करते हुए न केवल 65 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है बल्कि इस दौरान पांच किलो हेरोइन, नशीली गोलियां और ड्रग मनी भी जब्त की है।

पकड़े गए आरोपियों से नशे की गोलियां व ड्रग मनी भी बरामद

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार का विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध लगातार जारी है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन पंजाब पुलिस की टीमें प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में नशा तस्करों के खिलाफ दबिश देते हैं और न केवल उन्हें गिरफ्तार करते हैं बल्कि उनसे भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद कर रहे हैं।

अपने इसी अभियान को 547वें दिन भी जारी रखते हुए 65 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 किलोग्राम हेरोइन, 180 नशीली गोलियां और 900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, केवल 547 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 76,716 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज तीन व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी राजी किया है।

प्रदेश में गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी

राज्य में चलाए जा रहे अभियान गैंगस्टरां ते वार के 222वें दिन पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 517 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी।

एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं। 222वें दिन पुलिस टीमों ने 354 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 66,400 हो गई है।

एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन पर दें जानकारी

इसके अलावा 205 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।