सोने की खरीदारी का सही समय आ गया है। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबारी सत्र के पहले दिन सोने के भाव में 1.50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

सोने की खरीदारी का सही समय आ गया है। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबारी सत्र के पहले दिन सोने के भाव में 1.50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतें भी 1% से ज्यादा के नुकसान के साथ कारोबार कर रही है। शुक्रवार की तुलना में आज सोने की कीमतें 2641 रुपये तक गिर चुकी हैं।

आज 1,281 रुपये तक गिरा

आज सुबह लगभग 10.04 बजे, 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 2,527 रुपये (1.62 %) की गिरावट के साथ 1,53,754 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। आज सोने ने 1281 रुपये गिरकर 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार शुरू किया था, जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को 1,56,281 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। खबर लिखे जाने तक, सोने का भाव 1,55,000 रुपये (आज का ओपनिंग प्राइस) प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई से लेकर 1,53,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो तक पहुंच चुका था।

चांदी का भाव भी गिरा

आज 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 2804 रुपये (1.18 %) की बड़ी गिरावट के साथ 2,33,900 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही थी। आज चांदी ने 3321 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,33,383 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार शुरू किया था, जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को 2,36,704 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। खबर लिखे जाने तक, चांदी का भाव 2,35,089 रुपये प्रति किलोग्राम के इंट्राडे हाई से लेकर 2,32,501 रुपये प्रति किलोग्राम के इंट्राडे लो तक पहुंच चुका था। शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में आज चांदी का भाव 4203 रुपये तक बढ़ चुका है।

3 दिनों में 4,700 की गिरावट

पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 % शुद्धता वाला सोना 3300 रुपये टूटकर 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। ये सोने के भाव में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई थी और इन 3 दिनों में सोने के भाव में कुल 4700 रुपये की गिरावट देखी गई। जबकि, चांदी की कीमतें 5000 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,45,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।