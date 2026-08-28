UK Visa: ब्रिटेन में स्थायी निवास और नागरिकता पाने के मामले में भारतीय सबसे आगे

इस सप्ताह जारी आंकड़ों में शामिल अन्य प्रवासन श्रेणियों में भी भारतीय नागरिकों को सबसे अधिक विजिटर वीजा जारी किए गए, जिनकी संख्या 5,14,398 रही। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में नौ प्रतिशत कम है।

भारतीयों को सर्वाधिक 47,009 वर्क वीजा जारी किए गए

UK Visa, (आज समाज), लंदन: ब्रिटेन में बसने और नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों में भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे अधिक रही। शुक्रवार को जारी गृह कार्यालय के आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। जून 2026 को समाप्त हुए वर्ष में, भारतीयों को सबसे अधिक 47,009 वर्क वीजा दिए गए, जो कुल जारी वीजा का 20 प्रतिशत है।

इनमें से 37,402 वर्कर वीजा थे। हालांकि, केयर वर्कर वीजा समाप्त होने और नीतिगत बदलावों के कारण वक वीजा की कुल संख्या, 2,34,841, पिछले साल की तुलना में 18 प्रतिशत और दिसंबर 2023 के उच्चतम स्तर से 62 प्रतिशत कम रही।

स्टडी वीजा में भारतीयों और चीनी छात्रों की भागीदारी सबसे अधिक

स्टडी वीजा के मामले में भी भारतीयों ने सबसे अधिक 89,763 आवेदन किए। इनमें से 83,958 वीजा मंजूर किए गए, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल जारी 3,83,455 स्टडी वीजा में चीनी और भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत रही।

24,851 को मिली ब्रिटिश नागरिकता

यूके जाने वाले विदेशी पर्यटकों में भारतीय शीर्ष पर रहे, जिन्हें 5,14,398 विजिटर वीजा जारी किए गए। यह कुल विजिटर वीजा का 24 प्रतिशत है। इसके अलावा भारतीयों को सबसे बड़े समूह के रूप में 35,384 सेटलमेंट रूट ग्रांट और सबसे ज्यादा 24,851 ब्रिटिश नागरिकता प्रदान की गई।

अवैध प्रवास और शरण के आंकड़े

कानूनी रास्तों के अलावा 471 भारतीय फ्रांस से रबर की नावों के जरिए अवैध रूप से यूके पहुंचे, जिससे भारत इस श्रेणी में 12वां देश बना। वहीं 4,964 भारतीयों ने शरण के लिए आवेदन किया, जिनमें से शुरूआती दौर में केवल 30 यानी एक प्रतिशत ही स्वीकार किए गए। इसके अलावा, 3,390 भारतीयों ने अन्य वीजा पर यूके पहुंचने के बाद शरण का दावा किया।

वर्तमान में 2,224 भारतीय टैक्सपेयर के पैसे से चलने वाले शरणार्थी होटलों में रह रहे हैं। इसी अवधि के दौरान भारतीयों के 633 एनफोर्स्ड रिटर्न और 10,226 वॉलंटरी रिटर्न दर्ज किए गए, जो किसी भी देश के नागरिकों में सबसे ज्यादा है।

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