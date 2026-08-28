NTA: एनटीए में 3 अफसरों की नियुक्ति, दो डायरेक्टर और 1 ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए, 3 हफ्ते में पद संभालना होगा पद

केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में दो डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की है। नियुक्त अधिकारियों को आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर अपना नया पद संभालना होगा।

नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने 47 अधिकारियों को कर दिया था बर्खास्त

NTA, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में दो डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से 27 अगस्त को जारी अलग-अलग आदेशों के मुताबिक, रवि कुमार सिंह, जो भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं, और प्रसन्ना वेंकटेश वी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं, को एनटीए में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

तीनों अधिकारियों को आदेश जारी होने की तारीख से तीन हफ्ते के भीतर पद संभालना होगा। आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से डिबार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनटीए में अफसरों के बदलाव की शुरूआत नीट पेपर लीक मामले के बाद से हुई। 25 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था।

एनटीए ने परीक्षा सुधारों पर मांगे सुझाव

हाल ही में, सरकार ने एनटीए की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। इनमें चार-स्तरीय पेपर चेकिंग प्रक्रिया लागू करना, 600 एक्सपर्ट्स को हटाना और डोमेन स्पेशलिस्ट्स को शामिल करना जैसे बदलाव शामिल हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा सुधारों को लेकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्य बल के सामने लोग अपने सुझाव रख सकते हैं। एनटीए के अनुसार, सुझाव व्हाट्सऐप के जरिए केवल 2 मिनट में भेजे जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें: भारत खरीदेगा यूएस की घातक Javelin मिसाइल ! अमेरिकी राजदूत ने दिया बड़ा अपडेट