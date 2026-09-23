Merchant Vessel Attack: ओमान के पास भारत आ रहे व्यापारिक जहाज पर हमला, एक भारतीय की मौत

By
Amit Upadhyay
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India-Bound Vessel Attack in Oman: ओमान के पास भारत की ओर आ रहे व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। जहाज पर कुल 19 भारतीय सवार थे। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए ओमानी अधिकारियों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है।
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ओमान के पास भारत आ रहे एक कमर्शियल शिप पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई। (File Photo)

Attack on Merchant Vessel Near Oman: ओमान के पास भारत भारत की ओर बढ़ रहे एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है। इस घातक हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा और चालक दल के सदस्यों की सलामती को लेकर हड़कंप मच गया है और भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

जहाज पर सवार थे 19 भारतीय नागरिक

भारतीय दूतावास से मिली जानकारी के अनुसार व्यापारिक जहाज MV Cape Dao पर हमला हुआ, उस पर कुल 19 भारतीय नागरिक सवार थे। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया और कहा कि वे मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। दूतावास इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के संपर्क में है और उन्हें हरसंभव कूटनीतिक तथा आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

हमले के पीछे के स्पष्ट कारणों की तलाश जारी

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जहाज पर यह हमला किसने और किन परिस्थितियों में किया है। घटना के बाद से भारतीय दूतावास ने ओमानी अधिकारियों और संबंधित शिपिंग रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस (RPSL) के साथ समन्वय तेज कर दिया है। जहाज पर मौजूद बाकी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमले के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत और जांच जारी है।

समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक चिंताएं

पश्चिम एशिया और ओमान के समुद्री तट के पास जहाजों को निशाना बनाए जाने की इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत सरकार और संबंधित दूतावास क्षेत्र में भारतीय नौसेनिकों, नाविकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि हमलावर कौन थे और इस हमले के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिलहाल एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं।