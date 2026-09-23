Patna Firing News: पटना में जन सुराज के नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अस्पताल पहुंचे प्रशांत किशोर

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Amit Upadhyay
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Patna Firing News: पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में जन सुराज से जुड़े नेता अनिल यादव पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें 4-5 गोलियां लगी हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशांत किशोर अस्पताल पहुंचे।
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प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता अनिल यादव पर बुधवार शाम फायरिंग की गई।

Jan Suraaj Leader Attacked in Patna: बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम जन सुराज से जुड़े नेता और वार्ड नंबर 24 की पार्षद ज्ञानवती देवी के पति अनिल कुमार यादव पर जानलेवा हमला किया गया। अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठे अनिल यादव पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक उन्हें 4 से 5 गोलियां लगी हैं। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना।

अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठे थे अनिल यादव

घटना पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम-किदवईपुरी इलाके की बताई जा रही है। अनिल कुमार यादव अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में स्थित ऑफिस/पार्किंग परिसर में बैठे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना में दो अपराधियों के शामिल होने की बात सामने आई है। दोनों ने अपार्टमेंट के बेसमेंट स्थित ऑफिस में बैठे अनिल यादव पर करीब चार-पांच राउंड फायरिंग की और वारदात के बाद फरार हो गए। घटना अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। बाइक सवार हमलावरों और उनके मौके से हथियार लहराते हुए फरार होने की जानकारी दी गई है। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।

गंभीर हालत में अस्पताल में कराए गए भर्ती

फायरिंग में अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल बोरिंग रोड स्थित उदयन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना शाम करीब 7:30 बजे की है। अनिल किशोर यादव वार्ड पार्षद के पति हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें करीब 4-5 गोलियां लगी हैं। दो गोलियां पैरों में लगी हैं, जबकि शरीर के निचले हिस्से में भी गोली लगने की बात सामने आई है। लोअर एब्डोमेन में लगी एक गोली अभी निकाली नहीं जा सकी है। डॉक्टर एक्स-रे समेत जरूरी जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस अधिकारी ने उनकी स्थिति को सामान्य बताया।

अनिल यादव से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रशांत किशोर

घटना की जानकारी मिलने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर उदयन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल अनिल यादव का हाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने अस्पताल पहुंचकर अनिल यादव का हालचाल लिया और परिजनों से मुलाकात की। घटना के बाद उन्होंने बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वारदात के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ फायरिंग के पीछे की वजह का भी पता लगाने में जुटी है।