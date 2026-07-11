PM Modi: न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने दिखाया 30 साल पुराना मफलर, बोले- आज भी मेरे पास

पीएम ने आॅकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया

PM Modi, (आज समाज), आॅकलैंड: न्यूजीलैंड दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आॅकलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कई साल पुराना न्यूजीलैंड से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा, 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहां आने का मौका मिला था।

उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दीं, जो मैं भारत लेकर गया। एक- मफलर, दूसरी- कैप और तीसरा- एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड से भारत के लिए रवाना हो गए।

सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। इसका कारण है सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं।

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