PIL Filled To Restore Movie Satluj : जी5 ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज़ हुई सतलुज फिल्म को दोबारा प्रकशित करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में की गई PIL फाइल

PIL Filled To Restore Movie Satluj(आज समाज नेटवर्क) : जब से अभिनेता दिलजीत दोसांझ और निर्माता हनी त्रेहन की फिल्म सतलुज ज़ी 5 ओटीटी पर से हटाई गयी है। उस दिन से देश की लोकतंत्रता पर लगातार सवाल उठाये जारे है और इसी सबके चलते पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई है, जिसमें ZEE5 पर सतलुज को फिर से शुरू करने की मांग की गई है।

यह फिल्म रिलीज होने के 48 घंटे से भी कम समय में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दी गई थी। पिटीशन में कहा गया है कि इसे हटाने से बोलने की आजादी की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन हुआ है, इस फैसले के लिए कोई भी सार्वजनिक कानूनी आधार न होने पर सवाल उठाया गया है और अधिकारियों से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई है।

यह पिटीशन सतलुज को लेकर बढ़ते विवाद में सबसे नया डेवलपमेंट है, यह फिल्म सिख ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित है। इसे हटाए जाने के बाद से, फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों, सिख संगठनों और नागरिक स्वतंत्रता के वकीलों ने इसकी आलोचना की है।

फिल्म को प्लेटफॉर्म पर वापस लाया जाए और दोबारा से की जाये स्ट्रीम

पिटीशन के बारे में बात करते हुए, वकील हाकम सिंह ने कहा कि PIL ZEE5 के सब्सक्राइबर और पंजाब के रहने वाले श्रवण सिंह ने बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल की थी। उन्होंने IANS को बताया, “ZEE5 प्लेटफॉर्म पर 3 तारीख को रिलीज़ हुई फिल्म सतलुज को 5 तारीख को हटा दिया गया। पिटीशनर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, जिसमें कहा गया है कि यह आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, जो बोलने और बोलने की आज़ादी की गारंटी देता है। पिटीशनर ने मांग की है कि फिल्म को प्लेटफॉर्म पर वापस लाया जाए और फिर से स्ट्रीम करने की इजाज़त दी जाए।

उन्होंने आगे कहा कि पिटीशन में इस बात पर सवाल उठाया गया है कि बिना किसी वजह के फिल्म को कैसे हटाया गया।यह PIL श्रवण सिंह ने फाइल की है, जो ZEE5 के सब्सक्राइबर और पंजाब के नागरिक हैं, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया है कि बिना किसी पहले से नोटिस या साफ नतीजों के फिल्म को क्यों हटाया गया।वकील के मुताबिक, हालांकि केंद्र ने मामले की जांच के लिए तीन मेंबर की कमेटी बनाई है, लेकिन फिल्म को रोकने के पीछे के कारण पब्लिक नहीं किए गए हैं।

“इस मामले में केंद्र ने तीन सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन फिल्म को रोकने के पीछे के कारण पब्लिक नहीं किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि पिटीशन पर कल या अगले वर्किंग डे तक सुनवाई होगी।”\

क्या वजह है सतलुज को हटाने का?

सतलुज, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, लगभग चार साल तक रिलीज़ न होने के बाद आखिरकार 3 जुलाई को ZEE5 पर प्रीमियर हुई। हालांकि, यह फिल्म 5 जुलाई को भारत में प्लेटफॉर्म से गायब हो गई।

PTI के अनुसार, केंद्र ने ZEE5 को “सुरक्षा चिंताओं” और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए फिल्म को हटाने का निर्देश दिया।यह विवाद 2022 से शुरू हुआ, जब मेकर्स ने फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को इसके ओरिजिनल टाइटल, पंजाब 95 के तहत सबमिट किया था। बोर्ड द्वारा कथित तौर पर सुझाए गए 127 कट्स को लागू करने से फिल्म मेकर्स के मना करने के बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस रुक गया।

एक सरकारी अधिकारी ने PTI को बताया कि प्रोड्यूसर्स ने पेंडिंग सर्टिफिकेशन इश्यूज़ को सॉल्व किए बिना फिल्म को सीधे OTT पर एक नए टाइटल के साथ रिलीज़ कर दिया था।

“वे सुझाए गए कट्स पर बैठे रहे और आखिरकार फिल्म को चुपचाप OTT पर एक नए टाइटल के साथ रिलीज़ कर दिया। OTT, CBFC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जब मामला सरकार के संज्ञान में आया, तो ZEE को फिल्म हटाने के लिए कहा गया। यह निर्देश सिक्योरिटी चिंताओं के कारण दिया गया था। OTT प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत ऑब्लिगेशन्स का पालन करने के लिए कहा गया था। अगर वे फिल्म को थिएटर्स और OTT पर रिलीज़ करना चाहते हैं, तो उन्हें तय नॉर्म्स का पालन करना चाहिए,” अधिकारी ने कहा।

न तो मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और न ही ZEE5 ने पब्लिकली उन सटीक सिक्योरिटी चिंताओं का खुलासा किया है जिनकी वजह से फिल्म को हटाया गया।

सिख संगठनों ने किया फिल्म का समर्थन

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने भी फिल्म हटाने का विरोध किया है और सतलुज की पब्लिक स्क्रीनिंग की मांग की है।फिल्म हटाने को जसवंत सिंह खालरा की कहानी को दबाने की कोशिश बताते हुए, संगठन ने कहा कि फिल्म दिखाती है कि कैसे एक्टिविस्ट ने लगभग 25,000 अनजान लाशों के कथित अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया और पंजाब के सबसे बुरे दौर में से एक के दौरान इंटरनेशनल ध्यान खींचा।कमेटी ने कम्युनिटी स्क्रीनिंग की अपील की है ताकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बावजूद ज़्यादा लोग फिल्म देख सकें।

हटाने के बाद कम्युनिटी स्क्रीनिंग और पायरेसी

फिल्म में SSP सुरजीत सिंह सुग्गा का रोल निभाने वाले एक्टर सुविंदर विक्की ने हाल ही में कहा कि पूरे पंजाब में लोगों ने फिल्म की डाउनलोड की हुई कॉपी का इस्तेमाल करके स्क्रीनिंग ऑर्गनाइज़ करना शुरू कर दिया है।