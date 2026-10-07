इस साल केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज हेनरी कागन और केन्सो सोआई को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में नॉन-लीनियर इफेक्ट्स और ऑटोकैटेलिसिस की खोज के लिए दिया गया है।

Chemistry Nobel Prize: इस साल केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज हेनरी कागन और केन्सो सोआई को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में नॉन-लीनियर इफेक्ट्स और ऑटोकैटेलिसिस की खोज के लिए दिया गया है। यह घोषणा बुधवार को स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई।

होमोकाइरैलिटी के लिए मिलता है नोबेल

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक, 2026 का नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार उन खोजों को मान्यता देता है जिनसे केमिस्ट ऐसे केमिकल रिएक्शन कर पाए हैं जिनसे होमोकाइरैलिटी होती है। जिंदगी की केमिस्ट्री को केमिस्ट होमोकाइरल कहते हैं, जो ग्रीक शब्दों ‘same’ और ‘hand’ के आधार पर है। हाथों की तरह सभी अमीनो एसिड दो मिलते-जुलते रूपों में मौजूद होते हैं। हालांकि, उनमें से सिर्फ एक ही आपके सेल्स में प्रोटीन में पाया जाता है। दूसरा प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है।

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बहुत समय तक, केमिस्ट सोचते रहे कि होमोकाइरैलिटी कैसे आ सकती है। जब उन्होंने ऐसे केमिकल रिएक्शन के साथ प्रयोग करना शुरू किया जिससे दो मिरर्ड मॉलिक्यूल बन सकें। इस प्रयोग के दौरान उन्हें हमेशा अपने टेस्ट ट्यूब में दोनों बराबर मात्रा में मिले। हालांकि, केमिस्ट ने इनमें से सिर्फ एक मिरर इमेज बनाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल के विकास में जो जीवित प्राणियों के साथ परस्पर प्रभाव करेंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में सिर्फ एक मिरर इमेज का ही मनचाहा असर होगा।

The #NobelPrize in Chemistry 2026 recognises discoveries that have enabled chemists to drive chemical reactions that lead to homochirality. Life’s chemistry is what chemists call homochiral, after the Greek words for “same” and “hand”. Like hands, all amino acids exist as two mirrored variants, but only one of them is found in the proteins in your cells. The other is rarely found in nature. For a long time, chemists wondered how homochirality can emerge. When they began to experiment with chemical reactions that can form two mirrored molecules, they always obtained equal proportions of both in their test tubes. However, chemists strived to produce only one of these mirror images, because in the development of molecules that will interact with living beings – such as in pharmaceuticals – only one mirror image will have the desired effect. Thanks to laureates Henri Kagan and Kenso Soai, we now know how homochirality can emerge. Their discoveries have been decisive for chemists who design reactions for the manufacture of pharmaceuticals. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

दोनों की खोज ने दी नई दिशा

लॉरेट्स हेनरी कागन और केन्सो सोआई की वजह से अब हम जानते हैं कि होमोचिरैलिटी कैसे आ सकती है। उनकी खोजें उन केमिस्ट के लिए अहम रही हैं जो फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए रिएक्शन डिजाइन करते हैं। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याघी को धातु-कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया।

कुल 198 लोगों को मिल चुका नोबेल

नोबेल पुरस्कार वेबसाइट के मुताबिक 1901 से 2025 के बीच 200 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को रसायन विज्ञान का पुरस्कार 117 बार दिया गया है। फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस दोनों को केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) का नोबेल प्राइज़ दो बार दिया गया है। इसका मतलब है कि कुल 198 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है।

कौन हैं दोनों वैज्ञानिक?