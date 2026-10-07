Himachal News: कंगना का विपक्ष पर निशाना, कहा- लोकतंत्र का अपमान कर रहे राहुल गांधी, परिवार के नाम पर राजनीति

मंडी से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।

Himachal News: मंडी से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी आज भी अपने परिवार के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं और किसी भी चुनाव में वह जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं करते हैं।

जनता दे रही बीजेपी को समर्थन

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी आज भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सच्चाई यह है कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भी चाहे छात्र राजनीति हो, पंचायती स्तर के चुनाव हों या फिर छोटे स्तर का कोई भी राजनीतिक चुनाव, वहां जनता भाजपा को ही अपना समर्थन दे रही है।

राहुल ने मेहनत करना सीखा ही नहीं

सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं है और वह कुछ दिनों के लिए ही शोर शराबा करते हैं। जब भी जमीन स्तर पर मेहनत करने की बात आती है, तो वे विदेश भाग जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस बात का ही पता नहीं है कि आखिर मेहनत क्या होती है। भाजपा जमीनी स्तर से मेहनत करती है और आम आदमी से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करती है।

वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद

यही कारण है कि देशभर में लोग आज भाजपा पर अपना भरोसा जाता रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जिन चुनावों में ईवीएम का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां पर भी भाजपा को ही जीत मिल रही है। इस तरह से उनके यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हो रहे हैं।