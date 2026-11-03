Watch Video: भोपाल में कार के बोनट में दिखी हलचल, खोला तो उड़ गए होश, निकला विशाल अजगर

By
Sudhanshu Chouhan
-
0
10
Watch Video: भोपाल में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। सूरज नगर इलाके में भदभदा रोड पर खड़ी एक कार के बोनट के अंदर से अचानक एक अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।

Watch Video: भोपाल में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। सूरज नगर इलाके में भदभदा रोड पर खड़ी एक कार के बोनट के अंदर से अचानक एक अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया।

बोनट के अंदर हुई हलचल

सूरज नगर चौराहे पर एक कार खड़ी थी। कार के मालिक को अचानक बोनट के अंदर हचलल दिखाई दिया। जब कार मालिक ने बोनट खोला तो उसके अंदर लगभग 8 फीट लंबा अजगर छिपा मिला। यह दृश्य देखने के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

रेस्क्यू टीम ने निकाला

इस घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी रेस्क्यू टीम लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद अजगर को काफी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा गया। अजगर को बाहर निकालने के लिए कार को पलटना पड़ा।