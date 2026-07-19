Fake RBI Letter: RBI के नाम पर आया ये लेटर तो हो जाएं ALERT! एक गलती और खाली हो सकता है Bank Account, भूलकर भी न करें ये काम

Fake RBI Letter: साइबर अपराधी लोगों को ठगने के नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और उनका नया तरीका है रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) का नाम इस्तेमाल करना। एक नकली लेटर फैलाया जा रहा है जो देखने में RBI का असली लेटर जैसा लगता है। इसमें लोगों को एक बड़ी रकम पाने के लिए तथाकथित “रिफंडेबल टैक्स” (वापस मिलने वाला टैक्स) भरने के लिए कहा जाता है।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने लोगों को इस धोखाधड़ी वाले लेटर के बारे में चेतावनी दी है और साफ़ किया है कि इसका RBI से कोई लेना-देना नहीं है। अगर किसी को ऐसा कोई संदिग्ध मैसेज या लेटर मिले, तो उन्हें पेमेंट करने या अपनी बैंकिंग और निजी जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए।
RBI का ‘रिफंडेबल टैक्स’ स्कैम क्या है?
चेतावनी के अनुसार, धोखेबाज़ एक ऐसा लेटर फैला रहे हैं जिस पर RBI की आधिकारिक ब्रांडिंग जैसी दिखती है। मैसेज में दावा किया जाता है कि ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी किसी समस्या के कारण ₹1 लाख का पेमेंट रोक दिया गया है।
दावे को सच दिखाने के लिए, पाने वाले को बताया जाता है कि पैसे तभी जारी किए जा सकते हैं जब वे “रिफंडेबल टैक्स” के तौर पर ₹7,500 जमा करें। धोखाधड़ी वाले मैसेज में बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी जा सकती है, जिसमें पीड़ित को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है।
स्कैमर अक्सर जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं और दावा करते हैं कि रुके हुए फंड को जारी करने के लिए तुरंत पेमेंट करना ज़रूरी है। इस तरह का दबाव बनाने का तरीका अक्सर फाइनेंशियल स्कैम में इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीड़ित को यह जांचने का समय न मिले कि दावा असली है या नहीं।
PIB फैक्ट चेक ने RBI के नकली लेटर को लेकर चेतावनी जारी की
PIB फैक्ट चेक ने साफ़ किया है कि जो लेटर फैलाया जा रहा है, वह नकली है और इसे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जारी नहीं किया है। लोगों को याद रखना चाहिए कि RBI कभी भी लोगों से अचानक संपर्क करके रुके हुए फंड को जारी करने या इनाम और पेमेंट पाने के लिए पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहता। अगर कोई बिना मांगे ईमेल, मैसेज, लेटर या फ़ोन कॉल करके RBI का प्रतिनिधि होने का दावा करे और एडवांस पेमेंट, बैंकिंग क्रेडेंशियल या निजी जानकारी मांगे, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
क्या आपने पहले ही पैसे भेज दिए हैं? तुरंत कदम उठाएं
अगर आपने ऐसे किसी धोखाधड़ी वाले मैसेज का जवाब दिया है या पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो तुरंत कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तुरंत अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें और उन्हें संदिग्ध धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन के बारे में बताएं। आपको साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने वाले सही माध्यमों से इस घटना की रिपोर्ट भी करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।
स्कैम से जुड़े सभी सबूत संभालकर रखें, जैसे कि स्क्रीनशॉट, ईमेल, फ़ोन नंबर, पेमेंट की रसीदें, ट्रांज़ैक्शन आईडी और संदिग्ध मैसेज या लेटर की कॉपी। ये जानकारी जांच के दौरान काम आ सकती है और अधिकारियों को धोखाधड़ी वाले अकाउंट का पता लगाने में मदद कर सकती है।
ऐसे फ़ाइनेंशियल स्कैम से खुद को कैसे बचाएं
डिजिटल और फ़ाइनेंशियल स्कैम के ज़्यादा चालाक और जटिल होते जाने के कारण, कोई भी कदम उठाने से पहले संदिग्ध दावों की पुष्टि करना ज़रूरी है।
कभी भी सिर्फ़ इसलिए तुरंत पेमेंट न करें क्योंकि किसी मैसेज में कहा गया है कि आपका पैसा, रिफ़ंड, इनाम या ट्रांज़ैक्शन “ब्लॉक” हो गया है। ऐसे दावों की हमेशा संबंधित संस्था के ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए खुद पुष्टि करें।
OTP कोड, बैंकिंग पासवर्ड, PIN, कार्ड की जानकारी या लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी अनजान कॉलर के साथ या संदिग्ध लिंक, ईमेल और मैसेज के ज़रिए शेयर न करें।
सबसे ज़रूरी बात, जब कोई सरकारी एजेंसी या फ़ाइनेंशियल संस्था का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति आपसे बाद में बड़ी रकम पाने के लिए पहले पैसे जमा करने को कहे, तो बहुत सावधान रहें। संदिग्ध मैसेज की पुष्टि करने में बिताए गए कुछ मिनट आपको बड़े फ़ाइनेंशियल नुकसान से बचा सकते हैं।