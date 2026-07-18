Apple Music Price Hike : iPhone यूजर्स को महंगाई का झटका! Apple Music समेत ये प्लान हुए महंगे, अब इतना कटेगा पैसा

Apple Music Price Hike: Apple ने भारत में Apple Music और Apple One सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे यूज़र्स को हर महीने ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है।

Apple Music Price Hike : भारत में Apple यूज़र्स को एक बार फिर सब्सक्रिप्शन की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में Mac और iPad के लिए AppleCare+ प्लान की कीमत में बदलाव करने के बाद, Apple ने अब Apple Music और Apple One के सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ा दी हैं।

खबर है कि बदली हुई कीमतें न सिर्फ़ भारत में बल्कि US, UK और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित कई इंटरनेशनल मार्केट में भी शुरू की गई हैं। कंपनी ने इस बढ़ोतरी का कारण म्यूज़िक लाइसेंसिंग की बढ़ती कीमतों को बताया है। हालांकि, सब्सक्राइबर्स को कीमत में बदलाव के तहत कोई बड़ा नया फ़ीचर नहीं मिल रहा है।

Apple Music सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ीं

भारत में Apple Music सब्सक्राइबर्स को अब इंडिविजुअल, फैमिली और स्टूडेंट प्लान पर ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इंडिविजुअल प्लान, जिसकी कीमत पहले Rs 119 प्रति महीना थी, अब Rs 139 प्रति महीना होगी। सबसे बड़ी बढ़ोतरी फैमिली प्लान में हुई है, जिसकी कीमत कथित तौर पर Rs 179 से बढ़कर Rs 229 प्रति महीना हो गई है। इस बदलाव का असर स्टूडेंट्स पर भी पड़ा है, स्टूडेंट प्लान Rs 59 से बढ़कर Rs 69 प्रति महीना हो गया है।

Apple Music की बदली हुई कीमत इस तरह है:

इंडिविजुअल प्लान: Rs 139/महीना, Rs 119 से ज़्यादा

फ़ैमिली प्लान: Rs 229/महीना, Rs 179 से ज़्यादा

स्टूडेंट प्लान: Rs 69/महीना, Rs 59 से ज़्यादा

Apple One प्लान भी महंगे हुए

कीमत में बढ़ोतरी सिर्फ़ Apple Music तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की बंडल सब्सक्रिप्शन सर्विस, Apple One भी महंगी हो गई है। Apple One एक ही सब्सक्रिप्शन में कई Apple सर्विस को मिलाता है। प्लान और इलाके के हिसाब से, बंडल में Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ और Apple Fitness+ जैसी सर्विस शामिल हो सकती हैं, जबकि कुछ मार्केट में एक्स्ट्रा सर्विस भी मिल सकती हैं।

नए बदलाव के बाद, Apple One इंडिविजुअल प्लान की कीमत Rs 175 से बढ़कर Rs 195 प्रति महीना हो गई है।इस बीच, फैमिली प्लान Rs 235 से बढ़कर Rs 295 प्रति महीना हो गया है, जबकि प्रीमियम-टियर सब्सक्रिप्शन कथित तौर पर Rs 899 से बढ़कर Rs 995 प्रति महीना हो गया है।

यूज़र्स ज़्यादा पैसे देते हैं, लेकिन कोई बड़ा नया फ़ीचर नहीं

सब्सक्राइबर्स को सबसे ज़्यादा निराशा इस बात से हो सकती है कि ज़्यादा कीमतों के साथ कथित तौर पर कोई खास नया फ़ीचर या फ़ायदा नहीं आता है। यूज़र्स को ज़्यादा मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस देते हुए वही कोर सर्विस मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने कई Apple सर्विस सब्सक्राइब की हैं, उनके सालाना खर्च में यह बढ़ोतरी काफ़ी बढ़ सकती है। मौजूदा सब्सक्राइबर्स को अपनी अगली बिलिंग डेट और अपडेटेड सब्सक्रिप्शन प्राइस चेक कर लेना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि बदले हुए रेट के तहत उन्हें कितना ज़्यादा पेमेंट करना होगा।