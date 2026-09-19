UP IPS Transfer: उत्तर प्रदेश में 35 IPS अफसरों के ट्रांसफर, चुनाव से बड़े बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देखें पूरी लिस्ट

UP IPS Transfer News: उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 35 IPS अधिकारियों का तबादला करते हुए कानपुर, आगरा, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ समेत कई प्रमुख कमिश्नरेट में नई तैनाती की है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

UP Breaking News: उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के स्तर पर शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया। शासन के आदेश के तहत 35 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों का तबादला किया गया है और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन तबादलों में पुलिस कमिश्नरेट, जिलों, पुलिस मुख्यालय, सीआईडी, इंटेलिजेंस, साइबर मुख्यालय, यूपी-112 और पीएसी से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल का असर लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख पुलिस कमिश्नरेटों के साथ-साथ कई जिलों पर भी पड़ा है। इस लिस्ट में 2014 से 2022 बैच तक के नियमित भर्ती (RR) अधिकारियों के अलावा प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS/SPS) से IPS में पदोन्नत अधिकारी भी शामिल हैं।

चारू निगम और श्रवण कुमार सिंह की नई तैनाती

तबादला सूची में चारू निगम (RR-2014) का नाम प्रमुखता से सामने आया है। उन्हें पुलिस अधीक्षक, यूपी-112 लखनऊ के पद से हटाकर सेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्रवण कुमार सिंह (SPS-2014) को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में DCP पद से स्थानांतरित कर DCP गौतमबुद्धनगर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर की आधिकारिक IPS सूची में उनका बैच और कानपुर नगर में DCP के रूप में पूर्व पद भी दर्ज है।

आगरा और गौतमबुद्धनगर में भी हुआ फेरबदल

आगरा और गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। साद मिया खां (RR-2018) को गौतमबुद्धनगर से DCP आगरा और सैय्यद अली अब्बास (RR-2018) को आगरा से DCP गौतमबुद्धनगर भेजा गया है। इसके अलावा सोनम कुमार को आगरा से DCP प्रयागराज और रविन्द्र कुमार को कानपुर नगर से DCP आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। अतुल शर्मा-II को DCP आगरा से SP, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है।

वाराणसी और प्रयागराज में भी किया बदलाव

वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात प्रमोद कुमार को DCP वाराणसी से हटाकर SP, साइबर मुख्यालय, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्रुति श्रीवास्तव को अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी से अपर पुलिस उपायुक्त प्रयागराज भेजा गया है। राजेश कुमार पाण्डेय को कानपुर नगर से DCP वाराणसी तथा विनीत भटनागर को हापुड़ से DCP वाराणसी बनाया गया है। राजेश गुनावत को सहायक पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी की जिम्मेदारी मिली है।

कानपुर और लखनऊ में भी हुआ असर

कानपुर नगर कमिश्नरेट में भी कई अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। अरीबा नोमान (RR-2022) को झांसी से अपर पुलिस उपायुक्त कानपुर नगर भेजा गया है, जबकि अभय नाथ त्रिपाठी (SPS) को इटावा से DCP कानपुर नगर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुमित सुधाकर रामटेके (RR-2022) को कानपुर नगर में सहायक पुलिस आयुक्त के पद से हटाकर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, सम्भल भेजा गया है। वहीं कपिल देव सिंह (SPS) को कानपुर नगर से SP, यातायात मुख्यालय लखनऊ और राजेश कुमार पाण्डेय को DCP वाराणसी भेजा गया है।

लखनऊ कमिश्नरेट में जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (SPS) को सीआईडी/यूपीएसआईएफएस, लखनऊ से DCP लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ममता रानी चौधरी को DCP लखनऊ से SP, CID लखनऊ तथा मो. इरफान अंसारी को पुलिस मुख्यालय प्रयागराज से SP, CID उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है। हरेन्द्र प्रताप यादव को SDRF लखनऊ से SP यूपी-112 लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। इस बदलाव के साथ यूपी-112 की कमान उनके पास जाएगी।

कई युवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

तबादला सूची में 2022 बैच के कई IPS अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। इनमें देवेश चतुर्वेदी, विवेक तिवारी, सुमित सुधाकर रामटेके, अरीबा नोमान, मनोज कुमार यादव, रिजुल, गौतम राय और मेविस टॉक शामिल हैं। इनमें देवेश चतुर्वेदी को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अम्बेडकरनगर, विवेक तिवारी को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, बाराबंकी, सुमित सुधाकर रामटेके को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, सम्भल और मनोज कुमार यादव को अपर पुलिस उपायुक्त आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। रिजुल को अपर पुलिस उपायुक्त गाजियाबाद, गौतम राय को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिजनौर और मेविस टॉक को अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र बनाया गया है।