Iqra Hasan vs Imran Masood: यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ी तकरार, सीट शेयरिंग को लेकर मुस्लिम सांसद आमने-सामने

Iqra Hasan vs Imran Masood News: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जल्द सीट बंटवारे की मांग कर रहे हैं, जबकि सपा सांसद इकरा हसन ने उनके बयानों पर पलटवार किया है।

UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियां अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर खींचतान होने लगी है। अब यह राजनीतिक मतभेद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख मुस्लिम चेहरों के बीच साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है।

इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर बढ़ाया दबाव

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पिछले कुछ समय से सपा के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर मुखर हैं। उनका कहना है कि गठबंधन होना है तो सीटों का बंटवारा जल्द तय किया जाना चाहिए, ताकि दोनों पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति और संगठन को उसी हिसाब से तैयार कर सकें। 18 सितंबर को दिए बयान में मसूद ने सीट शेयरिंग में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे नुकसान हो रहा है और कांग्रेस अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन हो या न हो, कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

मसूद इससे पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को गठबंधन में सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलनी चाहिए। अगस्त में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस खुद को कमजोर करके किसी दूसरे दल की सरकार बनाने के लिए काम नहीं करेगी। कांग्रेस की ओर से सीटों की बड़ी हिस्सेदारी की मांग की खबरें भी सामने आई हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 403 विधानसभा सीटों में से 50 फीसदी सीटों की मांग की है, जबकि पार्टी के कुछ नेताओं ने 115-120 सीटों से नीचे नहीं जाने की बात कही है। हालांकि यह पार्टी के भीतर की मांग है और अंतिम सीट शेयरिंग हाईकमान तय करेगा।

इकरा का पलटवार, अखिलेश को बताया अहम चेहरा

इमरान मसूद के बयानों के बाद कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया। इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करने की क्षमता के लिहाज से अखिलेश यादव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इकरा का यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस नेताओं के लिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी यूपी में अपनी बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी और 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर गठबंधन में अधिक सीटों की मांग कर रही है। इकरा ने गठबंधन टूटने की स्थिति में नुकसान कांग्रेस का होने की बात भी कही है।

इमरान मसूद बनाम इकरा हसन क्यों महत्वपूर्ण?

इमरान मसूद और इकरा हसन दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखने वाले मुस्लिम चेहरे हैं। मसूद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद हैं, जबकि इकरा हसन कैराना से सपा सांसद हैं। ऐसे में दोनों के बीच सार्वजनिक बयानबाजी को केवल दो नेताओं की व्यक्तिगत राजनीतिक बहस के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने संगठनात्मक आधार और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर सीटों पर दावा करना चाहती हैं। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में छह सीटें जीतने के बाद अपने प्रदर्शन को गठबंधन में अधिक हिस्सेदारी के आधार के रूप में देख रही है। वहीं सपा विधानसभा चुनाव के लिए अपने संगठन और राज्य में अपने व्यापक राजनीतिक आधार के आधार पर सीटों पर अपनी प्राथमिकता बनाए रखना चाहती है।

सपा-कांग्रेस गठबंधन में क्या है असली पेच?

गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दोनों पार्टियां 2027 के चुनाव में साथ उतरने की बात तो कर रही हैं, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अभी कोई अंतिम फॉर्मूला सामने नहीं आया है। कांग्रेस की दलील है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन और संगठन विस्तार को देखते हुए उसे पहले की तुलना में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने की दिशा में भी काम शुरू किया है। दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर यह संकेत दे चुके हैं कि सहयोगी दलों के साथ चुनावी तालमेल जारी रहेगा और उनका फोकस सीटों की संख्या के बजाय जीत के फॉर्मूले पर है। यहीं से दोनों दलों के बीच रणनीतिक अंतर दिखाई देता है। कांग्रेस समय रहते सीटों का स्पष्ट बंटवारा चाहती है, जबकि सपा चुनावी समीकरणों और जीत की संभावनाओं के आधार पर सीटों को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है।

कांग्रेस नेता असीम वकार भी विवाद में कूदे

इकरा हसन के बयान के बाद कांग्रेस नेता सैयद असीम वकार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इकरा के राजनीतिक अनुभव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन के कारण ही वह लोकसभा पहुंचीं। यह बयान सामने आने के बाद दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई। इससे साफ है कि विवाद अब केवल सीट शेयरिंग के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों दलों के नेता अपने-अपने राजनीतिक आधार और नेतृत्व की भूमिका को लेकर भी सार्वजनिक तौर पर दावे कर रहे हैं।

पश्चिमी यूपी में पहले भी दिखी है खींचतान

सपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद का एक उदाहरण अगस्त में सहारनपुर की DISHA बैठक के दौरान भी देखने को मिला था। बैठक में सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच बोलने के समय और बैठक की कार्यवाही को लेकर तीखी बहस हुई थी। हालांकि दोनों नेताओं ने बाद में इसे बैठक की प्रक्रिया से जुड़ी चर्चा बताया और विवाद को ज्यादा महत्व नहीं देने की बात कही। यह घटनाक्रम बताता है कि दोनों दलों के बीच स्थानीय स्तर पर कड़ा कॉम्पटीशन है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा तय करना शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।