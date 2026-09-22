MP News: बीजेपी विधायक की बिगड़ी जुबान, कहा- मुसलमान गरबा में अकेले नहीं, अपनी बहन-बेटियों के साथ आएं

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Sudhanshu Chouhan
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मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक द्वारा गरवा इवेंट में मुसलमानों की इंट्री पर विवादित बयान देने के बाद राजनीतिक महकमे में भूचाल आ गया है। विपक्षी कांग्रेस और एआईएमआईएम ने बीजेपी नेता के बयान की जमकर अलोचना की है।

MP News: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक द्वारा गरवा इवेंट में मुसलमानों की इंट्री पर विवादित बयान देने के बाद राजनीतिक महकमे में भूचाल आ गया है। विपक्षी कांग्रेस और एआईएमआईएम ने बीजेपी नेता के बयान की जमकर अलोचना की है।

समारोह में विधायक ने की टिप्पणी

राजधानी भोपाल में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान हुजुर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुसलमान लड़कों को गरबा में ‘अकेले नहीं, बल्कि अपनी बहन-बेटियों के साथ आना चाहिए।’ एमएलए ने कहा, ”मुस्लिम लड़के गरबा में क्यों शामिल होना चाहते हैं? उन्हें अकेले नहीं, बल्कि अपनी बहनों और बेटियों के साथ आना चाहिए।” समारोह में मौजूद लोगों की वाहवाही का स्वागत करते हुए उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ”हमारे घोड़े भी तैयार हैं।”

एमएलए यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ”अगर मुसलमान हमारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए, जय श्री राम का नारा लगाइए और अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। इससे किसी को परेशानी नहीं होगी।”

गरबा को तमाशा बनाने पर चेतावनी

उन्होंने गरबा को तमाशा बनाने के खिलाफ चेतावनी है। विधायक ने कहा, ”अगर गरबा को तमाशे में बदला जाता है और ‘लव जिहाद’ की कोशिश की जाती है, तो युवा इसका जवाब देने के लिए तैयार है। युवाओं को अपने माता-पिता की बात माननी चाहिए और अपनी बहनों का खयाल रखना चाहिए। देवी जगदंबा का आर्शीवाद लेते हुए उन्हें ‘दानवों’ के खात्मे के लिए भी तैयारी करनी चाहिए।”

विपक्ष ने की तीखी आलोचना

शर्मा की इन टिप्पणियों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा, ”रामेश्वर शर्मा का बयान बेहद घृणापूर्ण और घटिया है। मैं बस इतना कहूंगा कि अपने संस्कारों में सुधार लाइए। बदतमीजी बंद कीजिए। इस तरह की घटिया बातें मत कीजिए।” उन्होंने कहा, ”शर्मा को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए नहीं तो पब्लिक उन्हें ठीक कर देगी। जानकारी के लिए बता दूं कि मुसलमान गरबा में नहीं जाते। उनका इससे कोई लेना-देना नहीं। विधायक की भाषा बेहद घृणास्पद है।”