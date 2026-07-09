Uttar Pradesh News : जल निकासी ठप, मासूम की मौत नाले पर कब्जों ने ली 9 वर्षीय बच्चे की जान

Uttar Pradesh News(आज समाज नेटवर्क) गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र के मोहिनुद्दीनपुर ढबारसी गांव में बारिश के बाद हुए जलभराव ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। गांव निवासी शादाब के 9 वर्षीय पुत्र शाद की पानी से भरी प्लॉटिंग में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई।स्थानीय लोगों के अनुसार, गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए बना मुख्य नाला आगे जाकर अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध हो गया है। आरोप है कि नाले पर कब्जा होने से बारिश का पानी और गंदा पानी निकल नहीं पा रहा, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की खाली प्लॉटिंग में भर गया।

बताया जा रहा है कि मासूम शाद रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पानी से भरी प्लॉटिंग में गिर गया। लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते नाले से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाती, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। उनका आरोप है कि नालों और तालाबों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण तथा समय पर सफाई न होने के कारण हर बरसात में जलभराव की स्थिति बनती है, जो अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है।

यह घटना प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जल निकासी मार्गों पर हुए अतिक्रमण कब हटाए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पूरे क्षेत्र के नालों और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जल निकासी व्यवस्था तत्काल दुरुस्त की जाए और इस हादसे की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।