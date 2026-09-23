UP Crime News: अमरोहा में धार्मिक स्थल ले जाने के बहाने युवती के साथ दरिंदगी, दरोगा-सिपाही और दो CRPF जवान गिरफ्तार

By
Amit Upadhyay
-
0
13
Amroha Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक 23 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी की गई। इसका आरोप दरोगा, सिपाही और दो सीआरपीएफ जवानों पर लगा है। आरोप है कि धार्मिक स्थल ले जाने के बहाने सभी ने युवती के साथ हैवानियत की। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
Amroha crime news, Uttar Pradesh crime news, CRPF jawans arrested in amroha, women crime in UP, UP crime news, अमरोहा क्राइम न्यूज, यूपी पुलिस न्यूज, अमरोहा में दरिंदगी, अमरोहा न्यूज, सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश न्यूज
यूपी के अमरोहा में एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है।

Amroha Crime News: यूपी के अमरोहा जिले में खाकी और सीआरपीएफ को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस के दारोगा, सिपाही और सीआरपीएफ के दो जवानों ने एक 23 साल की युवती के साथ हैवानियत की। आरोपियों ने धार्मिक स्थल पर ले जाने का बहाना बनाया और फिर युवती के साथ दरिंदगी की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला अमरोहा जिले की हसनपुर कोतवाली इलाके का है। पीड़िता का आरोप है कि उसे धार्मिक स्थल ले जाने का झांसा देकर बुलाया गया था। इसके बाद दरिंदगी की गई।

आरोप है कि रास्ते में आरोपियों ने उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर से युवती को लेकर आए दो CRPF जवानों की पहचान हसनपुर में तैनात रहे दरोगा संजय तोमर और सिपाही प्रमोद से पहले से थी। पीड़ित युवती की लिखित शिकायत मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और दरोगा संजय तोमर तथा सिपाही प्रमोद सहित चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव का कहना है कि मामले में सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़िता के आधिकारिक बयान दर्ज करने के साथ ही फॉरेंसिक व अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अमरोहा के इस बहुचर्चित मामले में पुलिस प्रशासन की शुरुआती कार्रवाई के बाद अब यह सवाल भी उठने लगा है कि कानून के रखवाले ही जब इस तरह के गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए जाएंगे, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकरण में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की जाएगी, ताकि पीड़िता को निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिल सके।