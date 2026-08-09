पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पाटी (भाजपा) को प्रदेश में जबरदस्त झटका लगा है। रविवार को भाजपा के दिग्गज नेता नेता लाडी अंगुराल और अश्विनी कुमार अपने कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए।

BJP leaders join AAP in Punjab: पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पाटी (भाजपा) को जबरदस्त झटका लगा है। रविवार को भाजपा के दिग्गज नेता नेता लाडी अंगुराल और अश्विनी कुमार अपने कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया और सिरोपा पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी में सदस्यता दिलाई।

‘कामकाज से प्रभावित हैं विपक्षी नेता’

कैबिनेट मंत्री भगत ने कहा कि प्रदेश में सरकार के किए गए कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता आप का दाम थाम रहे हैं। उन्होंने नए सदस्यों को पार्टी में पूरा मान-सम्मान देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव का उपयोग संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में किया जाएगा।

जनता की सेवा मूल उद्देश्य

भगत ने कहा कि आप का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना और जालंधर के विकास को और गति देना है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों का भरोसा पार्टी के प्रति बढ़ा है। इस अवसर पर कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दल बदलने का सिलसिला जारी

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा था।