Sawan Somwar 2026: कल सावन के दूसरे सोमवार के दिन जरूर करें इन मंत्रो का जाप, मन होगा प्रसन्न

Sawan Somwar 2026: जैसा की सभी को पता है कि कल सावन का दूसरा सोमवार है. ऐसे में अगर कल के दिन भगवान के इन मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो सब अच्छा होता है. आइए जानते हैं उन मंत्रो के बारे में-

Sawan Somwar 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस दौरान शिवभक्त पूजा-पाठ, जलाभिषेक और मंत्र जाप के जरिए भोलेनाथ की आराधना करते हैं. खासतौर पर सावन के सोमवार का धार्मिक महत्व ज्यादा माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से शिव मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से राहत महसूस हो सकती है.

सावन सोमवार पर जाप करें भगवान शिव के ये 3 मंत्र

अगर आप सावन सोमवार के दिन शिव आराधना को विशेष बनाना चाहते हैं, तो इन तीन मंत्रों का जाप कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अलग-अलग मंत्रों का जाप अलग उद्देश्य और भाव के साथ किया जाता है.

1. महामृत्युंजय मंत्र

महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के प्रमुख मंत्रों में गिना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसके जाप से भय और चिंता से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ भी इस मंत्र का जाप किया जाता है.

मंत्र:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

2. पंचाक्षरी मंत्र

ॐ नमः शिवाय भगवान शिव का बेहद सरल और लोकप्रिय मंत्र है. इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है. सावन सोमवार को रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. नियमित जाप से मन को एकाग्र करने और भीतर सकारात्मक भाव बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

3. शिव गायत्री मंत्र

मन में लगातार उलझन बनी रहती हो या किसी काम को लेकर असमंजस महसूस होता हो, तो शिव गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसका जाप एकाग्रता बढ़ाने और सही दिशा में सोचने के लिए किया जाता है.

मंत्र:

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि।

तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥

मंत्र जाप करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सावन सोमवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और पूजा के लिए साफ-सुथरी जगह चुनें. शांत वातावरण में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें. पूजा के दौरान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है.

शिव आराधना के समय घी का दीपक जला सकते हैं और रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप कर सकते हैं. जाप पूरा करने के बाद भगवान शिव को जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा आदि अर्पित करें. सबसे जरूरी बात ये है कि पूजा के दौरान मन को शांत रखें और श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है. इनकी सत्यता या प्रभाव की पुष्टि का दावा नहीं किया जाता है.