Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में BJP का दबदबा, 163 सीटों पर कब्जा, कांग्रेस 103 पर सिमटी

Rajasthan Civic Election Results: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 309 में से 163 निकायों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 103 सीटों पर सफलता मिली, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 43 सीटों पर कब्जा जमाया। इन नतीजों को बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है।

Rajasthan Civic Poll Results 2026: राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार प्रदर्शन किया है। सोमवार को हुई मतगणना के बाद सामने आए नतीजों में बीजेपी को बंपर जीत मिली है। बीजेपी ने 309 शहरी निकायों में से 163 में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 103 निकायों में आगे रही। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 43 निकायों में जीत हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इन चुनावों के नतीजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अपने संगठन और जनाधार को परखने का एक बड़ा मौका था।

309 शहरी निकायों में हुआ चुनाव

राजस्थान में इस बार कुल 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराया गया। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल थीं। इन निकायों के तहत हजारों वार्डों में पार्षद पद के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरे। राज्य निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक मतदान दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को कराया गया, जबकि सभी निकायों के लिए मतगणना 14 सितंबर को हुई। चुनाव में कुल 38,889 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें बीजेपी ने 9,290 और कांग्रेस ने 9,027 उम्मीदवार उतारे थे। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 18,732 रही। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), आम आदमी पार्टी (AAP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), CPI(M) और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) समेत अन्य दलों ने भी उम्मीदवार उतारे।

बीजेपी ने पहले ही बनाई थी बढ़त

निकाय चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी ने कई सीटों पर निर्विरोध जीत के साथ बढ़त बना ली थी। चुनाव अधिकारियों के अनुसार 77 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें बीजेपी के 44, कांग्रेस के 16 और 17 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। इन निर्विरोध विजेताओं में 37 महिलाएं भी थीं। इसके बाद 9 और 11 सितंबर को बाकी सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में 162 और दूसरे चरण में 147 शहरी निकायों में वोट डाले गए।

73 फीसदी से ज्यादा हुआ था मतदान

राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में इस बार मतदाताओं ने भी खासा उत्साह दिखाया। दोनों चरणों को मिलाकर मतदान प्रतिशत करीब 73 फीसदी रहा। दूसरे चरण में 70.68 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, जबकि दोनों चरणों के औसत मतदान ने पिछले शहरी निकाय चुनाव के मुकाबले बढ़त दर्ज की। हालांकि मतदान के दौरान कुछ जगहों पर विवाद भी सामने आए। विभिन्न जिलों में झड़प, EVM में तकनीकी खराबी और फर्जी मतदान के आरोपों की खबरें सामने आईं।

बीजेपी के लिए क्यों अहम हैं ये नतीजे?

2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी के लिए ये निकाय चुनाव राज्य के शहरी इलाकों में अपने प्रभाव को परखने का महत्वपूर्ण मौका थे। निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बताता है कि शहरी क्षेत्रों में उसका संगठन और चुनावी नेटवर्क मजबूत स्थिति में है। इन नतीजों से बीजेपी को स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने और नगर निकायों में सत्ता स्थापित करने में मदद मिलेगी। वार्ड और निकाय स्तर पर पार्टी की पकड़ का भी अंदाजा लगा है।

कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती

कांग्रेस के लिए 103 निकायों में जीत राहत देने वाली है, लेकिन बीजेपी से पिछड़ना पार्टी के लिए चुनौती भी है। विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव कांग्रेस के पास राज्य के शहरी मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका था। पार्टी अब इन नतीजों के जरिए यह आकलन कर सकती है कि किन इलाकों में उसका संगठन मजबूत है और कहां उसे जमीनी स्तर पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है।