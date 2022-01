Voter front of eyes of the EO: चुनाव अधिकारी की नजर में रहेगा हर मतदाता

जगदीश, नवांशहर:

Voter front of eyes of the EO: जिला शहीद भगत सिंह नगर के लगभग पांच लाख वोटरों को 20 फरवरी को मतदान करने का मौका मिलेगा । जिले में 255693 पुरष तथा 239542 महिला वोटर है । थ्रड जेडर के मात्र 22 मतदाता की रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए जिला चुनाव अधिकारी की ओर से बंगा, नवांशहर, बलाचौर विधानसभा क्षेत्र में 614 मत दाता केन्द्र बनाए गए हैं ।जिसके तहत बंगा में 200 नवांशहर 217 तथा बलाचौर में 193 मत दाता केन्द्र होंगे।

Voter front of eyes of the EO: जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सांरगल के मुताबक जिले के सभी मतदाता केन्द्रों को हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े उच्च रेग्युलेशंस के वेबकैम कैमरे लगाए जाएंगे जिससे हरेक मतदाता पर नजर रखी जा सकेगी। कंट्रोल रूम से हर मतदाता केंद्र जुड़ा रहेगा। मतदान शान्ति प्रक्रिया तथा बिना किसी गड़बड़ के और इसीलिए सभी मतदान केन्द्रों पर माइक्रो आॅब्जर्वर के अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा|

कहां कितने है संवेदनशील बूथ Voter front of eyes of the EO

जिले में बंगा में 79 नवांशहर में 69 तथा बलाचौर में 60 मतदाता केन्द्र सवेंदनशील है। इसके अलावा जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 मॉडल बूथ तथा 2-2 अथवा 6 पिंक बूथ बनाए जाएंगे जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं मतदाताओं को मिलेगी ।

25 जनवरी से होगी नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरूआत Voter front of eyes of the EO

पूरे पंजाब के सांसद नवांशहर में भी 25 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरूआत हो जाएगी इसके तहत प्रत्येक आरओ केन्द्र पर 2 वाहनों के साथ ही चुनाव लड?े के इच्छुक लोग दाखल हो सकेगे। नामांकन नामांकन पत्र दाखिल करने वालों के साथ मात्र 2 लोग ही शामिल होंगे ऐसा करोना प्रकोप के बढ़ते प्रभाब के कारण फैसला लिया गया है।

