आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली

Merger Of Jyoti In Jyoti : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति विवाद के बीच आज एक बड़ा ऐलान किया। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। मोदी ने कहा कि पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। वहीं पीएम ने कहा कि जब तक नेताजी की भव्य मूर्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि वे 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

Till the grand statue of Netaji Bose is completed, a hologram statue of his would be present at the same place. I will unveil the hologram statue on 23rd January, Netaji’s birth anniversary. pic.twitter.com/jsxFJwEkSJ

— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2022