छह किलो हेरोइन के साथ पकड़े तीन तस्कर, दलदल में एक बड़े कालेज की छात्रा भी Three Smugglers Caught With Six kg Heroin

Three Smugglers Caught With Six kg Heroin: अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) की टीम ने अमृतसर के पुतलीघर इलाके में हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीआई की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए अमृतसर के एक बड़े कॉलेज की छात्रा और उसके दो साथियों को 6 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया।

युवकों के संपर्क में आकर फंसी तस्करी में (Three Smugglers Caught With Six kg Heroin)

कोटकपूरा के किसान की बेटी अमृतसर के एक बड़े कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान करीब दो साल पहले वह भारत-पाक सीमांत गांव महावा के दीपक और महक नामक युवकों के संपर्क में आई और उनमें दोस्ती हो गई। इसके बाद वह धीरे-धीरे हेरोइन तस्करी के धंधे में संलिप्त हो गई। सीआई के अधिकारियों को सूचना थी कि आज यह तीनों पुतलीघर इलाका में किसी तस्कर को हेरोइन सप्लाई करने वाले हैं। इसके आधार पर सीआई की टीम ने इलाके में दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके कब्जे से छह किलो हेरोइन बरामद कर ली।

हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई एमएससी की छात्रा (Three Smugglers Caught With Six kg Heroin)

गिरफ्तार तीनों पर आरोप है कि सीआई ने छह किलो हेरोइन बरामद की है। जांच में सामने आया कि हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई एमएससी की छात्रा की एक बहन कनाडा में है और उसका छोटा भाई कोटकपूरा में ही पढ़ाई कर रहा है। सीआई के एसपी शैलेंद्र शैली ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि यह लोग कब से हेरोइन तस्करी का धंधा कर रहे हैं और आज बरामद हेरोइन इन्होंने किसके हवाले करनी थी।

