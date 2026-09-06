Punjab News: डिपो से बस ले उड़े चोर, अगले दिन ईंटों के सहारे खड़ी मिली, 8 लाख का नुकसान

पंजाब के लुधियाना में चोरी का अनूठा मामला सामने आया है। चोरों ने बस स्टैंड डिपो में खड़ी पीआरटीसी की एक बस ही चुरा ली। हालांकि, अगले दिन बस पार्किंग से करीब 21 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्ठे के पास ईंटों के सहारे खड़ी मिली।

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में चोरी का अनूठा मामला सामने आया है। चोरों ने बस स्टैंड डिपो में खड़ी पीआरटीसी की एक बस ही चुरा ली। हालांकि, अगले दिन बस पार्किंग से करीब 21 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्ठे के पास ईंटों के सहारे खड़ी मिली। चोर बस के टायर, दोनों बैटरियां और कुछ अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।

रेकी के बाद वारदात को अंजाम

बस चालक के मुताबिक, 28 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे एक बोलेरो पिकअप पार्किंग के पास आकर रुकी। इसमें सात से आठ लोग सवार थे। आरोपी करीब दो घंटे तक वहां बैठे रहे और रेकी करते रहे। इसके बाद उन्होंने बस के स्टार्टिंग स्विच की तारें तोड़कर वायरिंग के जरिए बस को डायरेक्ट स्टार्ट किया और लेकर फरार हो गए। चालक के अनुसार, बस को इस तरह स्टार्ट करने के लिए उसके सिस्टम और वायरिंग की तकनीकी जानकारी होना जरूरी है।

सीसीटीवी कैमरे भी ले गए

चोरी की अगली सुबह यानी 29 अगस्त को करीब 7:30 बजे चालक ड्यूटी पर पहुंचा तो बस गायब मिली। तलाश के दौरान बस चौकीमान टोल प्लाजा से करीब दो किलोमीटर पीछे ढट्ट गांव के पास मिली। चोरों ने बस को ईंटों पर खड़ा कर उसके टायर और बैटरियां निकाल ली थीं। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी गायब थे। कुल मिलाकर आठ लाख रुपये का नुकसान चोरों ने किया।

मामले की जांच जारी

चोरी की वारदात के बाद पीआरटीसी स्टाफ थाना नंबर पांच पहुंचा। लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की । पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से बोलेरो पिकअप का नंबर पता चल गया है। मामले की जांच जारी है, लेकिन अभी किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।