Building collapse in Delhi: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत जमींदोज, 1 की मौत, कई छात्रों के दबे होने की आशंका,

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Sudhanshu Chouhan
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राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन के पास एक इमारत गिर गई है, जिसमें काफी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना में घायल छह लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि बाकी लोगों को निकालने का काम जारी है।

Building collapse in Delhi: दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार दोपहर छह मंजिला इमारत गिरने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है। मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में बताया कि अब तक छह लोगों को बचाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। खोज और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि 75 बेड वाली ‘पेइंग गेस्ट’ सुविधा वाली यह इमारत दोपहर करीब 1:30 बजे गिरी। इमारत का मालिक गुरुग्राम में रहता है। घटनास्थल पर दमकल की 18 गाड़ियां पहुंच गई हैं।

मौके पर सीनियर अधिकारी

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने कहा, ”स्थानीय लोगों से पूछताछ से पता चला कि यह 40-50 साल पुरानी इमारत थी, जिसमें एक बेसमेंट और पांच ऊपरी मंजिलें थीं और इसका इस्तेमाल PG अकोमोडेशन के तौर पर किया जा रहा था। घटना के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था।” उन्होंने कहा, ”दिल्ली पुलिस, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और DDMA की टीमें, फायर टेंडर और CATS एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। जॉइंट CP/नई दिल्ली रेंज, DCP/साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल DCP इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।”

कई छात्रों के दबे होने की आशंका

इस बिल्डिंग में एक हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, ऐसे में मलबे में छात्रों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, कितने बच्चे यहां फंसे हो सकते हैं, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। घटना की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इमारत गिरने की घटना से वह बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सीएम ने कहा, ”एहतियात के तौर पर बगल की इमारत को खाली करा लिया गया है। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां ​​आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

एलजी का बचाव-राहत का निर्देश

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार ने एजेंसियों को तेजी से बचाव कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने X पर लिखा, ”सत्य निकेतन, आरके पुरम में इमारत गिरने की घटना से बहुत चिंतित हूं। मैंने दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और DDMA समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे जमीन पर तेजी से बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करें। प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचे।”

लोगों ने क्या बताया?

घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने बताया, ”हम कुछ देर पहले तक घर पर थे, लेकिन जैसे ही हमें खबर मिली कि सत्य निकेतन में ‘हॉस्टल डेज’ नाम का एक पीजी ढह गया है और करीब 30 से 40 छात्र मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, तो हम तुरंत यहां पहुंचे, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त भी वहीं ठहरे हुए थे। राहत और बचाव अभियान शुरू हो गए हैं, लेकिन चूंकि एक विशाल बहुमंजिला इमारत ढह गई है, इसलिए हताहतों की संख्या बहुत अधिक होने की आशंका है।”

आप ने भ्रष्टाचार को ठहराया जिम्मेदार

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इस घटना के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, ”सत्य निकेतन में एक और इमारत गिर गई। यह DU के साउथ कैंपस कॉलेज के छात्रों के लिए एक PG अकोमोडेशन था। मलबे के नीचे 30-40 छात्रों के दबे होने की आशंका है। MCD के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ट्रांसफर की दर 1.25 करोड़ रुपये है। इसलिए यह सिलसिला नहीं रुकेगा। यह साकेत में गिरी इमारत जैसी ही घटना है। ऑडिट के नाम पर फिर से बिज़नेस, जिम, होटल और अस्पतालों से करोड़ों रुपये लूटे जाएंगे। कुछ भी नहीं बदलेगा।”

6 मंजिल की थी इमारत

जो इमारत गिरी है वह 6 मंजिल की थी। इसके एक-एक कमरे में कई छात्रों के रहने की बात बताई जा रही है। आसपास बड़ी संख्या में इमारतें एक दूसरे से सटाकर बनाई गई हैं। ऐसे में जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो कुछ देर के लिए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी बिल्डिंग को हॉस्टल बनाकर ही संचालित किया जा रहा था।

रिहायशी इलाका है सत्य निकेतन

सत्य निकेतन दिल्ली का रिहायशी इलाका है, जहां कई शैक्षणिक संस्थान होने की वजह यहां पीजी और हॉस्टल चलते है। जो बिल्डिंग गिरी है, उसमें भी एक हॉस्टल संचालित किया जा रहा था। जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए और रेस्क्यू में मदद शुरू कर दी। यह इमारत साउथ कैंपस के सत्य निकेतन के पास बनी हुई थी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के दबे होने की आशंका है।