Amritsar Crime News : पंजाब में बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी में थे संदिग्ध, पुलिस ने पकड़े, 10 पिस्तौल बरामद

By
Harpreet Singh
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अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हथियार व हेरोइन की खेप मंगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने विदेशी हथियार, हेरोइन व एक ड्रोन बरामद किया है।
Amritsar Crime News : पंजाब में बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी में थे संदिग्ध, पुलिस ने पकड़े, 10 पिस्तौल बरामद
Amritsar Crime News : पंजाब में बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी में थे संदिग्ध, पुलिस ने पकड़े, 10 पिस्तौल बरामद

सीमा पार से मंगवा रहे थे हथियार और हेरोइन, आरोपियों से एक किलो हेरोइन और ड्रोन भी मिला

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो सीमा पार से हथियार और हेरोइन मंगवा रहा था। इतना ही नहीं इस गिरोह के सदस्य पंजाब में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इस गिरोह के सात व्यक्तियों को 10 अवैध पिस्तौल, 1.054 किलोग्राम हेरोइन और एक ड्रोन सहित गिरफ्तार किया है।

इस संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ भुल्लर (28) निवासी गांव राजोके, तरनतारन और वर्तमान पता गुमटाला, अमृतसर; हुसनप्रीत सिंह (21) निवासी गांव महदीपुर और वर्तमान पता गांव ढोलण, तरन तारन; अहमद राजा (21) निवासी सुल्तानविंड रोड, अमृतसर; जगसीर सिंह उर्फ बॉबी (26) निवासी मुहल्ला तकशत्री, तरन तारन; नवीदीप सिंह (20) निवासी अटारी, अमृतसर देहाती; अनमोलदीप सिंह (19) निवासी रोड़ांवाली, अमृतसर देहाती और मनजिंदर सिंह उर्फ मंगा (37) निवासी फतेहपुर, अमृतसर के रूप में हुई है।

आरोपियों से ये हथियार मिले

बरामद की गई पिस्तौलों में एक .30 बोर जिÞगाना (तुर्की निर्मित), एक 9 एमएम ग्लॉक (आॅस्ट्रिया निर्मित), एक 9 एमएम पीएक्स5, दो .30 बोर पिस्तौल (चीनी निर्मित), दो .30 बोर स्टार मार्क, एक .30 बोर, एक ग्लॉक 9 एमएम और एक .30 बोर पीएक्स3 सहित पांच जिंदा कारतूस शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशी तस्करों के संपर्क में थे, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियारों और हेरोइन की आपूर्ति में सहायता कर रहे थे। डीजीपी ने बताया कि इस नेटवर्क के अगले-पिछले संबंध स्थापित करने, विदेशी हैंडलरों से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और सीमा पार से चल रहे तस्करी नेटवर्क का पदार्फाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने प्रारंभ में आरोपी कुलदीप उर्फ भुल्लर और हुसनप्रीत सिंह को दो पिस्तौल और दो जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि लगातार पूछताछ और आगे की जांच के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों ने अवैध हथियारों के आपूर्ति नेटवर्क में शामिल अपने साथियों के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खुलासे के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने अहमद राजा और जगसीर उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पांच और अवैध पिस्तौलों सहित तीन जिंदा कारतूस बरामद किए।