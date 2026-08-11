Karachi Crime: 15 साल का रिश्तेदार निकला दरिंदा! कराची में 18 महीने की मासूम से ज्यादती, मां बोली-‘ठंडी पड़ गई थी बच्ची’

Pakistan Murder Case: पाकिस्तान के कराची से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जान आप रो जाएंगे. एक 18 महीने की बच्ची के साथ चचेरे भाई ने ही घिनौना काम किया और फिर घर लाकर छोड़ दिया. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Karachi Murder Case | Karachi Crime: कराची के कय्यूमाबाद स्थित ‘डी एरिया’ से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां डेढ़ साल की बच्ची जिसका नाम ‘आइजल’ है के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में पीड़ित परिवार के ही एक 15 साल के रिश्तेदार को हिरासत में लिया है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता का 15 साल के रिश्तेदार मन्नान बच्ची को कुछ खिलाने-पिलाने का लालच देकर घर से बाहर ले गया था.

क्या है पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय ये घटना हुई, उस वक्त नन्ही बच्ची अपनी मौसी (खाला) के पास थी और मां पास की गली में किसी काम से गई हुई थी. आरोपी मन्नान बच्ची को ले गया और लगभग 25 मिनट बाद उसे वापस लाकर मौसी को सौंप दिया. मां जब घर लौटी और बच्ची का डायपर बदला, तो वो खून से लथपथ मिली. बच्ची बेहद छोटी होने के कारण अपना दर्द बयां भी नहीं कर पा रही थी.

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अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम

बच्ची की बिगड़ती हालत को देखकर परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन दिल की धड़कन चल रही थी. मां ने खुद भी बच्ची को सीपीआर (CPR) देने की कोशिश की. डॉक्टरों की सलाह पर जब परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए रिक्शे में बैठे, तभी मासूम ने अंतिम बार अपनी मां को ‘मम्मा’ कहकर पुकारा और दम तोड़ दिया.

पुलिस और मेडिकल जांच जारी

अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में मासूम के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) के संकेत मिलने की पुष्टि की है. डिफेंस पुलिस स्टेशन की टीम ने आरोपी मन्नान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूर्ण मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही मामले में सख्त कानूनी धाराएं जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.