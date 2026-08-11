Revati Sule Reception Guest List: रेवती सुले के रिसेप्शन में सजा सियासी दरबार, मोदी से लेकर राहुल गांधी तक आए नजर, देखें लिस्ट

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Sanskriti Jaipuria
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Revati Sule Reception Guest List: कल सोमवार को दिल्ली में एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी का रिसेप्शन हुआ जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई. चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हर कोई नजर आया. आइए देखते हैं लिस्ट.

Supriya Sule’s Daughter’s Reception Guest List: दिल्ली में सोमवार की शाम एक शादी का रिसेप्शन उस वक्त खास बन गया, जब इसमें देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक ही जगह नजर आए. एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे. कार्यक्रम पवार परिवार के 6, जनपथ स्थित आवास पर हुआ.

एक ही मंच पर सत्ता और विपक्ष के बड़े चेहरे

रेवती सुले के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए. इनके अलावा आरएसएस मेन मोहन भागवत, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी समारोह में पहुंचे.

कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस खास मौके पर मौजूद रहे. अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इस पारिवारिक समारोह को दिल्ली के चर्चित राजनीतिक आयोजनों में शामिल कर दिया.

नवविवाहित जोड़े से मिले दिग्गज नेता

सुप्रिया सुले और शरद पवार की पोती रेवती सुले ने सारंग लखानी के साथ शादी की है. रिसेप्शन के दौरान नवविवाहित जोड़े ने पहुंचने वाले नेताओं से मुलाकात की. कई नेताओं ने जोड़े को शुभकामनाएं दीं और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रेवती और सारंग से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने पवार परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की.

तस्वीरों में दिखे कई सियासी चेहरे

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने समारोह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इनमें उनकी शरद पवार, नवविवाहित जोड़े, प्रफुल्ल पटेल और जितेंद्र आव्हाड के साथ मुलाकात की तस्वीरें शामिल थीं.

इससे पहले शादी के कार्यक्रम में भी कई बड़े राजनीतिक नेता पहुंचे थे. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई नेता शादी समारोह में शामिल हुए थे.

पूरे समारोह के दौरान शरद पवार और सुप्रिया सुले मेहमानों का स्वागत करते नजर आए. अलग-अलग दलों से जुड़े नेता एक के बाद एक पवार परिवार के घर पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं.