Punjab Breaking News : पंजाब कांग्रेस में रार, प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस प्रधान की मौजूदगी में लगे चन्नी जिंदाबाद के नारे

पंजाब कांग्रेस में वर्तमान में बगावती सुर पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं। यही कारण है कि प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंÞग की उपस्थिति में चन्नी लाओ, पंजाब कांग्रेस बचाओ के नारे लगे। हैरानी की बात तो यह है कि कार्यक्रम में भूपेश बघेल के सामने यह सब कुछ हुआ।

नाराज नेताओं और चन्नी ग्रुप के नेताओं ने बना रखी है बघेल के कार्यक्रमों से दूरी

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में चल रही रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर चुनाव से पहले मतभेद दूर नहीं हुए तो इसका असर संगठन और चुनावी तैयारी दोनों पर पड़ सकता है। हालांकि बघेल दावा कर रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सभी अंदरूनी मुद्दों का समाधान हो चुका है। मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी हाईकमान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे।

पटियाला में राजा की मौजूदगी में बगावती सुर

कांग्रेस में चल रही रार एक बार फिर से उस समय देखने को मिली जब पटियाला में पार्टी की बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के दौरान चरणजीत चन्नी के हक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। चन्नी समर्थकों ने चन्नी ले आओ कांग्रेस बचाओ के नारे लगाए।

यह सब कुछ देख कर प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल और खुद पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी हैरान थे। जिससे एक बात साफ हो गई है कि अभी तक पंजाब कांग्रेस के नाराज नेता पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज ही चल रहे है। बैठक में भूपेश बघेल और अन्य पूर्व एमएलए समेत पूरी कांग्रेस लीडरशिप मौजूद थी।

वड़िंग की अपील पर भी नहीं माने कार्यकर्ता

हालांकि वड़िंग ने कार्यकर्ताओं को चुप रहने की अपील की लेकिन वह नहीं माने। इस कार्यक्रम में जहां वडिंग कैंप के नेता थे। चरणजीत सिंह चन्नी कैंप का कोई लीडर मौजूद नहीं था। पंडाल में चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि इसके बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम को खराब करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पार्टी नेताओं के साथ की वन टू वन मीटिंग

पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी को दूर करने के लिए प्रभारी भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ और फतेहगढ़ साहिब का लगातार दौरा कर सीनियर नेताओं के साथ मैराथन मीटिंग्स की हैं। बघेल ने चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वन टू वन भी मीटिंग की। बघेल ने गुटबाजी पर कहा कि विचार-विमर्श लोकतंत्र का हिस्सा है। पंजाब में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और पार्टी का मुख्य चेहरा राहुल गांधी रहेंगे।

चुप्पी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति

पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने फतेहगढ़ साहिब से प्रदेशव्यापी हर बूथ मजबूत अभियान की शुरूआत की। इस दौरान चन्नी गुट के कोई प्रमुख नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि नाराज नेताओं की सार्वजनिक चुप्पी भी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें : Punjab Congress : नहीं संभल रहे पंजाब कांग्रेस के हालात, चन्नी के बगावती सुर, पार्टी के संस्पेंड नेता के की मुलाकात