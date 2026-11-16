Punjab News: राजस्थान रेलवे ट्रैक धमाके मामले में पंजाब से 2 आरोपी गिरफ्तार, पाक हैंडलर्स से संपर्क का आरोप

Rajasthan Train Track Explosion: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में राजस्थान ATS ने पंजाब के गुरदासपुर से एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध हैंडलर्स के संपर्क में होने की बात सामने आई है।

Rajasthan Railway Blast News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 नवंबर को रामसिंहपुर क्षेत्र में रेलवे लाइन पर हुए धमाके की जांच के बाद राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने पंजाब के गुरदासपुर से एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में दोनों आरोपियों के पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध हैंडलर्स के संपर्क में होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की साजिश सीमा पार से रची गई थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महकदीप कौर और दविंदर सिंह के रूप में हुई है। दोनों पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं। 14 नवंबर को राजस्थान ATS, श्रीगंगानगर पुलिस, पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस और गुरदासपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस पाकिस्तान में बैठे ‘शाह’ और ‘चाचा’ नाम से पहचाने गए संदिग्ध हैंडलर्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। विदेशी हथियार, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई है।

3 नवंबर को हुआ था रेलवे ट्रैक पर धमाका

यह मामला 3 नवंबर 2026 की रात का है, जब राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर जोरदार विस्फोट हुआ था। यह रेल लाइन अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे मार्ग का हिस्सा है। धमाके से रेलवे ट्रैक के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे और घटनास्थल पर गहरा गड्ढा बन गया था। घटना के बाद रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एहतियातन प्रभावित रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन रोककर ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा जांच की गई। विस्फोट से करीब 75 मिनट पहले इस रेलखंड से एक यात्री ट्रेन गुजर चुकी थी। इस वजह से घटना को रेलवे सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना गया।

‘शाह’ और ‘चाचा’ नाम के हैंडलर्स की जांच

इस मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान में बैठे दो संदिग्ध हैंडलर्स के बारे में जानकारी मिली है। इन्हें ‘शाह’ और ‘चाचा’ नाम से पहचाना गया है। पुलिस के अनुसार शाह नाम का व्यक्ति महिला आरोपी के संपर्क में था और उसे आर्थिक प्रलोभन देकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल किया गया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि चाचा नाम का दूसरा व्यक्ति भी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसकी भूमिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है।