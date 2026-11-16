Stock Market News: शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 414 अंक उछला, निफ्टी 25252 के पार, रुपया भी मजबूत

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी लौट आई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 414 अंक से अधिक उछलकर 82,010 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 25,252 के स्तर को पार कर गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से बाजार को मजबूती मिली।

Indian Stock Market Today: शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बाद सोमवार को तेजी का माहौल देखने को मिला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू बाजार में बेहतर निवेश धारणा ने सेंसेक्स और निफ्टी को सहारा दिया। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 414 अंक से अधिक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 25,252 के स्तर को पार कर गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया छह पैसे की बढ़त के साथ 94.13 के स्तर पर पहुंच गया।

शुक्रवार को बाजार में आई गिरावट के बाद सोमवार की तेजी ने निवेशकों को राहत दी है। हालांकि एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेत और पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता के कारण निवेशक अभी भी सतर्क बने हुए हैं। बाजार की आगे की दिशा विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर निर्भर करेगी।

सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी से निवेशकों को राहत

सोमवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 414.36 अंक की बढ़त के साथ 82,010 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 102.10 अंक चढ़कर 25,252 के पार निकल गया। हालांकि कारोबार आगे बढ़ने के साथ बाजार में तेजी और उतार-चढ़ाव दोनों देखने को मिले। सुबह करीब 10 बजे तक सेंसेक्स 82,303 और निफ्टी 25,334 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इसके बाद निवेशकों की मुनाफावसूली से प्रमुख सूचकांकों ने अपनी कुछ बढ़त गंवाई।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी से मिला सहारा

भारतीय शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी मानी जा रही है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में 5,736.55 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। नवंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 8.9 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश किया है। यह विदेशी निवेश के लिहाज से बेहद मजबूत प्रदर्शन है और घरेलू बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद कर रहा है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को राहत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत बनी हुई है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही थी। शुरुआती कारोबार में इसमें लगभग 0.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 95.30 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद और पश्चिम एशिया से तेल की ढुलाई में सुधार के संकेतों ने कीमतों पर दबाव बनाया।